Ryan Edwards va jouer au golf avec son fils Bentley sur une nouvelle photo – Hollywood Life

Voir la galerie



Crédit image : MTV

Ryan Edwards35 ans, a passé du temps de qualité avec son fils Bentley qu’il partage avec son ex Réservation Maci, cette semaine. Le jeune de 15 ans s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de groupe de lui posant avec son père et son grand-père. Larry Edwardset beau-père Taylor McKinneysur un terrain de golf lors d’une journée de golf le 27 août. « Famille », a-t-il simplement légendé le message.

La publication a reçu de nombreux commentaires de la part de ses abonnés, notamment Jen Edwards, la mère de Ryan et la grand-mère de Bentley. « Aimer !! » s’exclama-t-elle. D’autres ont également souligné à quel point ils étaient heureux de voir Ryan et Bentley passer du temps ensemble. « Heureux de voir Ryan dans un meilleur espace😎💯 », a écrit un adepte, tandis qu’un autre a qualifié la photo de « géniale ».

La dernière photo de Bentley avec son père, avec qui il a passé beaucoup de temps loin, intervient après de nombreuses années de drames, dus aux problèmes de toxicomanie et aux problèmes juridiques de Ryan. Maci a obtenu une ordonnance d’interdiction de deux ans contre Ryan en 2018, et Taylor a déjà eu une altercation qui a fait la une des journaux avec Larry, 62 ans, alors qu’il était devant la caméra, leur rencontre de groupe est donc une délicieuse surprise.

Ryan a été libéré de prison, où il a purgé plusieurs mois pour des incidents liés à la drogue, plus tôt cette année, et a été transféré dans une maison de transition en juillet. Maci a parlé à HollywoodVie à propos de l’expérience et de la façon dont son ex communiquait encore avec Bentley, dans une interview alors qu’il était encore en prison.

« Il appelle assez régulièrement – ​​quelques fois par semaine », a-t-elle révélé. « Il fait aussi bien qu’il peut. Certains jours sont meilleurs que d’autres, et il a traversé des périodes difficiles de dépression et tout le reste. Je veux dire, je ne suis jamais allé en prison, mais je ne peux qu’imaginer à quoi ça ressemble. Mais il va bien.

En plus de Bentley, Ryan est le père du fils Jagger5 ans et sa fille Stella3 ans, qu’il partage avec son ex-épouse Mackenzie Edwards. Mackenzie, qui a été mariée à Ryan pendant près de six ans, aurait demandé le divorce en février 2023, après avoir été arrêté pour possession de drogue.