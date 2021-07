Ryan Edwards, une maman adolescente, pose avec sa femme Mackenzie et ses enfants pour une photo de famille sans fils Bentley après la querelle de Maci Bookout

La star de TEEN Mom, Ryan Edwards, a posé pour une photo de plage avec sa « belle » famille, mais son fils Bentley avec l’ex Maci Bookout manquait visiblement.

Lui et sa femme Mackenzie – qui partagent deux enfants, alors qu’elle a également un fils issu d’une relation antérieure – se querellent avec Maci depuis des années maintenant.

MTV

Son fils Bentley avec l’ex Maci Bookout n’a pas été inclus dans le cliché[/caption]

Mackenzie a partagé la douce photo de famille dans son histoire Instagram vendredi soir, qui a vu presque tout le monde tous ensemble.

Ryan et Mack étaient assis sur le sable ensemble, regardant la vue en souriant, avec leur fils et leur fille communs – Jagger et Stella, respectivement – ​​et son fils Hudson avec l’ex Zach Stephens.

Leur chien faisait même partie de la photo de groupe, qu’elle a sous-titrée « Belle folle », mais le fils de Ryan, Bentley, était introuvable.

Ryan et Bentley ont depuis longtemps une relation père-fils séparée, dont une grande partie s’est déroulée au cours de la dernière saison de Teen Mom.

Le jeune de 12 ans a même décidé qu’il voulait aller voir un thérapeute pour commencer à travailler à reconstruire sa relation avec son père.

Cela n’a fait que bouleverser Ryan, car il a supposé que son ex Maci mettait toutes ces idées dans la tête de son fils et qu’elle lui racontait également un tas de mensonges à son sujet.

Les ex ont continué à se quereller, ce qui a conduit à une dispute passionnée entre les parents de Ryan et Maci et son mari Taylor McKinney lors d’un épisode de retrouvailles.

Assis sur des canapés l’un en face de l’autre, les hommes ont crié d’avant en arrière, Taylor s’asseyant en avant et pointant du doigt Larry et Jen avec colère, en faisant valoir: « Ryan n’a jamais été là pour lui, mais vous l’avez tous mis sur Bentley! »

Les mots accusateurs ont bouleversé le père de Ryan, l’obligeant à se lever du canapé et à se précipiter vers Taylor, en criant: « Vous savez quoi! »

Ryan a emboîté le pas et a également sauté du canapé vers Larry, mais les deux femmes les ont retenus.





fr et Maci ont attrapé les bras de leur mari et ont essayé de les retirer, de les faire rasseoir, avec la Teen Mom essayant de calmer son mari en lui disant: « Taylor, nous ne faisons pas ça. »

Après le combat explosif, le grand-père de Bentley, Larry, a déclaré en exclusivité au Sun: «Nous, la famille, avons été exclus de l’émission par le réseau. C’est incroyable. »

Bien que Larry n’ait pas pu confirmer exactement pourquoi la famille a été licenciée, il a admis Maci était « tellement en colère » contre lui à la réunion pour avoir affirmé qu’ils n’avaient pas vu Bentley depuis un mois.

MTV

Il se querelle avec son ex Maci depuis longtemps, et sa famille a affirmé qu’elle avait fait virer sa famille de Teen Mom.[/caption]

@teenmom/Instagram

Sa relation avec Bentley se déroulait dans l’émission de téléréalité MTV[/caption]