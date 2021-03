Ryan Edwards, ex de Teen Mom Maci Bookout, critique son organisme de bienfaisance pour le SOPK et demande sournoisement pourquoi la maladie a besoin d’un «  mois de sensibilisation  »

L’ex Ryan Edwards de MACI Bookout a critiqué ses efforts pour collecter des fonds pour sa maladie, le syndrome des ovaires polykystiques, et a demandé pourquoi la cause avait besoin d’un «mois de sensibilisation».

Le Adolescent maman og Star parle très ouvertement du trouble hormonal, car elle aide régulièrement à collecter des fonds et à comprendre la maladie.

Maci, 29 ans, a passé la majorité de l’épisode de ce soir à parler aux téléspectateurs du SOPK et de ce qu’ils pouvaient faire pour montrer leur soutien.

«Chaque année, je sensibilise au syndrome de la conscience polykystique», a-t-elle déclaré, ajoutant: «Au cours des années passées, je suis allée à Washington, DC et j’ai fait du lobbying pour la cause.

La star de télé-réalité a contribué à la reconnaissance en « transformant le sarcelle d’hiver de Chattanooga » en 2019, et en 2020, la cause a parrainé un « 5K personnel » pour « aider à mettre fin au SOPK ».

Maci a participé au 5 km, qu’elle a couru près de chez elle avec le soutien de son mari Taylor McKinney et de trois enfants Bentley, 12 ans, Jayde, 5 ans, et Maverick, 4 ans.

Le père de Bentley, Ryan Edwards, a parlé de la cause plus tard dans l’épisode, alors que lui et sa femme Mackenzie discutaient de l’implication de Maci dans la course.

« Saviez-vous que c’est le mois du SOPK? » Mackenzie a demandé à son mari alors qu’il était assis sur le porche.

« Pas la moindre idée », admit-il, puis demandant: « Qu’est-ce que le SOPK? »

«C’est une condition qui affecte les femmes», expliqua Mackenzie, alors que Ryan répondit sarcastiquement: «Pourquoi faut-il un mois?»

« Je ne comprends pas pourquoi vous êtes conscient de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, » claqua-t-il.

«Ils ont comme la conscience du cancer et de la toxicomanie. C’est juste pour que les gens sachent ce que c’est», a raisonné l’épouse de Ryan.

La mère de deux enfants a ensuite évoqué les effets de la maladie sur sa propre fille, en concluant: « Ce serait vraiment difficile de vivre ça avec Stella tu sais? Je prie que cela ne lui arrive pas. »

« Ce ne serait pas très amusant du tout, » rit Ryan en réplique.

L’opinion sarcastique de Ryan envers la cause de Maci n’est pas surprenante, car le ex-couple est en désaccord depuis des années.

Plus tôt cette semaine, Maci s’est rendue sur Twitter pour montrer son dégoût continu pour son bébé papa, comme elle « a aimé » un tweet qui disait: « Ryan et Mac sont tellement délirants! Bentley est si sage au-delà de ses années. J’adore qu’il ait fixé des limites et que Maci et Taylor le soutiennent. «

Elle a également montré son soutien pour un deuxième Tweet, affirmant: « Il dévie et sa femme est dans un déni sévère. Son comportement cette semaine, ainsi que l’expérience de Bentley à la fête, a raconté la vraie histoire. sommes. »

Les tensions étaient vives entre les coparents ces derniers temps, après que Bentley eut décidé qu’il ne voulait pas aller à la fête d’anniversaire de son demi-frère Jagger qui avait lieu chez Ryan et Mackenzie.

Maci a annoncé la nouvelle au téléphone à la mère de Ryan, qui a ensuite appelé le père pour lui expliquer la décision.

« Alors maman a appelé et dit Bentley ne peut pas venir à l’anniversaire, mais il pourrait venir chez maman», A déclaré Ryan à Mackenzie dans une scène enflammée.

L’épouse du père controversé a répondu que Maci crée un « drame » avec la situation, et Ryan était d’accord: «Thanksgiving et Halloween avant, maintenant Jagger, elle dit toujours oui et nous disons aux enfants qu’il sera là et ils s’excitent et puis le jour où elle appelle et dit non.

«Le raisonnement de maman était que les caméras étaient là et qu’il ne se sentirait pas à l’aise, mais je pense que c’est juste sa couverture pour Maci.

«Elle ne veut pas rendre Maci folle de peur que Bentley ne puisse venir.

« Je sais qu’elle veut voir Bentley mais il arrive un moment où vous ne pouvez prendre qu’une partie des taureaux de Maci ** t. »

Mackenzie était également enragé par l’absence de Bentley, claquant: « J’en ai fini Ryan.

«Je suis responsable des émotions et des sentiments de ces enfants et ils ne le méritent pas. C’est une chose d’être une petite salope, bien, mais quand vous incluez mes enfants, cela ne me convient pas.

« C’est juste une pute méchante et méchante, » répondit Ryan.