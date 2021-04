Ryan Edwards, ex de TEEN Mom Maci Bookout, a déclaré qu’il avait des «preuves» qui, selon lui, lui permettraient d’obtenir la garde de leur fils Bentley, 12 ans.

Maci, 29 ans, et son mari, Taylor McKinney, 32 ans, se disputent avec Ryan, 33 ans, et sa famille ces dernières années à propos de Bentley.

Instagram

Ryan Edwards a déclaré qu’il avait des « preuves » qui lui permettraient de garder Bentley, 12 ans[/caption]

MTV

Maci Bookout a gardé Bentley de Ryan jusqu’à ce qu’il accepte d’aller en thérapie avec son fils[/caption]

Au Adolescent maman og, Bentley a refusé de voir son père, qui a lutté contre la dépendance à l’héroïne, jusqu’à ce qu’il accepte de suivre une thérapie avec lui, car Ryan a accusé Maci de ne pas pouvoir voir leur fils.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Ryan a révélé qu’il avait un plan sauvage pour obtenir la garde du pré-adolescent.

Il a déclaré au Sun: «J’ai collecté suffisamment d’informations sur des vidéos et des images pour pouvoir avoir Bentley tout le temps.

«Je n’essaye pas de bouleverser le monde de Bentley, alors j’essaie de trouver un moyen de le faire.»

Ryan n’a pas précisé quelle était la «preuve» alléguée.

Instagram

Ryan a dit qu’il « n’essayait pas de renverser le monde de Bentley »[/caption]

MTV

Le père de Ryan a déclaré que son fils n’était « pas autorisé » à voir Bentley en octobre[/caption]

Maci et Ryan n’ont pas d’accord de garde au tribunal, car il a été principalement sous sa garde.

Maci n’a pas répondu à la demande de commentaires du Sun.

En octobre, le père de Ryan, Larry, a déclaré au Sun que le père de Teen Mom OG était « Non autorisé » à voir Bentley, car la famille «n’a pas eu l’occasion de le voir beaucoup».

Il dit précédemment de Ryan et Maci: «Leur relation ne va pas bien. Ce n’est pas mieux. Quelque chose est apparu qu’elle voulait et dont elle avait besoin.

«Ryan n’allait pas se conformer à tout ce qu’elle veut et a besoin et nous avons été fermés.

«Bentley en ce moment, nous ne pouvons même pas le voir, ils ne sont même pas autorisés à le voir. C’est comme ça. »

MTV / maman adolescente

Larry a déclaré au Sun qu’ils avaient été « fermés » lorsqu’ils voulaient voir Bentley[/caption]

MTV

Ryan a lutté contre l’abus d’héroïne[/caption]

Sur la saison la plus récente, Bentley a refusé de voir son père jusqu’à ce qu’il a accepté d’aller en thérapie avec lui travailler sur leur relation tendue.

Maci a emmené sur Twitter pour claquer Ryan et Mackenzie, qui lui a reproché la décision de Bentley.

Lorsque Ryan a qualifié Maci de «méchante pute méchante» parce que Bentley ne voulait pas aller à l’anniversaire de son frère Jagger à leur domicile, Maci a tweeté: «Je voulais vraiment publier des commentaires ‘mesquins’ (et hilarants), mais j’attendrai qu’ils puissent me dire le définition de «petit» sans le googler et le lire à voix haute. »

Puis, quand Mackenzie a qualifié Maci de «petite salope» pour avoir éloigné Bentley d’eux, elle est partie après l’épisode.

Instagram

Ryan et Mackenzie ont blâmé Maci, l’appelant b *** h[/caption]

MTV

Maci s’est défendue sur Twitter[/caption]

Maci a renvoyé: «Je préfère être une petite salope plutôt qu’une stupide. #toute la journée. »

Ryan avait précédemment spéculé au Sun que Maci a peut-être fait licencier la famille pour «représailles» après que Larry se soit battu avec son mari à la réunion.

Ryan, qui est aussi papa de fils Jagger, 2 ans, Stella, 1 an, et son beau-fils Hudson, a déclaré en exclusivité au Sun: «Maci a peur que ma mère et mon père commencent à dire la vérité. Elle se battra toujours pour nous faire sortir de la série.

Instagram

Ryan et sa famille ont été renvoyés de Teen Mom OG[/caption]

Macie Bookout / Instagram

Ryan a blâmé Maci, disant qu’elle avait peur que ses parents « commencent à dire la vérité »[/caption]

Ryan avait déjà dit au Sun que être relâché était une «bénédiction déguisée».

Il a déclaré: «Nous sommes tellement heureux de ne plus le faire. C’est le plus heureux que j’ai été depuis avant de commencer à prendre des analgésiques. Cela me rend vraiment heureux de voir ma femme si heureuse que je ne pourrais pas demander beaucoup plus.

Maci et Taylor se sont battus avec les parents de Ryan, Jen et Larry, à la réunion.

Sur les retrouvailles, Taylor a déclaré: «Bentley est en train de devenir un jeune homme. Je pense qu’il a montré aux Edwards qu’il avait trouvé sa voix. Il peut penser par lui-même.

MTV

Taylor s’est battu avec le père de Ryan, Larry, à la réunion[/caption]

Il a dit de Ryan: «Vous avez vu le clip. Il s’est assis là et a appelé ma femme b *** h. Au cours des saisons passées, les choses qu’il a faites à Bentley, se moquant de lui, se moquant de lui, l’appelant un bébé qui pleure. Trop c’est trop. Grandis et sois un homme. Ne soyez pas lâche. Viens t’asseoir ici et asseyez-vous sur le canapé avec nous.

«Je pense que chaque semaine, lorsque vous regardez un nouvel épisode, vous pensez que Ryan ne peut pas être plus bête que lui, et il vous prouvera que vous avez tort la semaine prochaine.

« Je veux dire que ce type peut vraiment vous montrer à quel point il est vraiment gros. »

Jen et Larry ont ensuite rejoint la scène.

MTV

Taylor a crié à Larry quand il s’est levé contre lui[/caption]

Larry a déclaré: «Vous avez dit que nous avons mis [Bentley] dans une situation dangereuse. Cela n’arriverait jamais, jamais.

Quand Larry s’est assis, Taylor a dit: «Ne me cors pas.»

Taylor s’est alors assis et a dit: «Quand vous forcez [Bentley], quand tu lui diras: «Va là-bas et fais un câlin à ton père» «Va prendre une photo avec ton père», Bentley est un enfant. Arrêtez de forcer une relation sur l’enfant. Arrêtez de le culpabiliser.

«Ryan n’a jamais été là pour lui. Mais tu vas le mettre sur Bentley. Tu vas faire en sorte que Bentley se sente coupable.

MTV

Taylor a déchiré Ryan pour être un « morceau de merde »[/caption]

MTV

Larry a essayé de combattre Taylor avant la fin de l’épisode[/caption]

Lorsque Larry s’est levé, Taylor a fait de même, alors que les deux femmes essayaient de calmer leurs partenaires.

Taylor a alors dit: « Tu es un fils désolé de pute! »

Lorsque l’animateur de l’émission de réunion, le Dr Drew Pinsky, a déclaré que les combats ne donnaient pas la priorité à Bentley, Taylor a répondu: «Je suis assis ici en train de regarder leur fils de merde appeler ma femme une pute diabolique.

Lorsque les hommes se sont levés à nouveau, l’écran est devenu noir, car on pouvait entendre Taylor hurler: «Mettez l’enfant en premier, arrêtez de mettre en premier cette triste excuse d’un être humain!»

MTV

Taylor a dit aux parents de mettre Bentley au-dessus de Ryan[/caption]

Ryan avait déjà dit au Sun du combat: «Je pense que Taylor est une salope punk.

«Les gens font cela parce qu’ils se sentent incompétents, menacés ou moins que ce qui le fait ressentir. Il pourrait être comme mon enfant d’un an qui fait des trucs comme ça pour attirer l’attention.

Également à la réunion, Taylor a dit qu’ils pense que Ryan n’est pas sobre parce qu’il a eu du mal à rester éveillé pendant les scènes.

Ryan a expliqué au Sun: «Je peux voir pourquoi il a fait ce commentaire, mais en réalité, j’étais épuisé 99% du temps.

«Rester debout toute la nuit, puis aider Mackenzie avec ses enfants pendant la journée. C’est entre retourner au garage pour construire mon buggy pour essayer de le faire pour la course hors route King of the Hammers.





Ryan construit et fabrique des voitures buggy pour les courses hors route.

Il a ajouté: «Il y avait de nombreuses nuits où je travaillais si longtemps, je m’asseyais simplement pendant 15 à 20 minutes dans le magasin et je faisais une sieste aussi longtemps et j’y revenais.

«Imaginez construire et fabriquer vous-même tout ce que vous voyez sur une voiture en un peu moins d’un an. Covid a fini par trop me gêner et je ne l’ai pas fait à temps, mais nous y arriverons l’année prochaine!

Instagram

Ryan a déclaré que le licenciement était une « bénédiction déguisée »[/caption]