La star de Teen Mom, Ryan Edwards, a qualifié son ex-femme Maci Bookout de « méchante chienne méchante » dans une diatribe choquante.

Les téléspectateurs ont vu Ryan claquer Maci, l’accusant de tenir leur fils Bentley en otage de sa famille, lors d’une conversation avec sa femme Mackenzie.

Les commentaires blessants ont été faits comme Ryan a dit à Mackenzie que son fils Bentley n’assisterait pas à l’anniversaire de son demi-frère Jagger chez eux, mais à la place, assister à une fête organisée chez ses grands-parents.

Bentley a établi des limites avec son père au cours de récents épisodes, notamment en choisissant de ne pas visiter la maison et en demandant à son père d’assister à des séances de thérapie avec lui.

Ryan n’a pas encore accepté de lui rendre visite pour des sessions conjointes.

« Alors maman a appelé et dit Bentley ne peut pas venir à l’anniversaire, mais il pourrait venir à celui de la maison de maman», a déclaré Ryan.

Mackenzie a accusé Maci d’avoir créé un «drame», auquel Ryan a ajouté: «Thanksgiving et Halloween avant, maintenant Jagger, elle dit toujours oui et nous disons aux enfants qu’il sera là et ils s’excitent, puis le jour où elle appelle et dit non.

«Le raisonnement de maman était que les caméras étaient là et qu’il ne se sentirait pas à l’aise mais je pense que c’est juste sa couverture pour Maci.

«Elle ne veut pas rendre Maci folle de peur que Bentley ne puisse venir.

« Je sais qu’elle veut voir Bentley mais il arrive un moment où vous ne pouvez prendre qu’une partie des taureaux de Maci ** t. »

En réponse, Mack a partagé: «J’en ai fini avec Ryan.

«Je suis responsable des émotions et des sentiments de ces enfants et ils ne le méritent pas. C’est une chose d’être une petite salope, bien, mais quand vous incluez mes enfants, cela ne me convient pas.

« C’est juste une pute méchante et méchante », a conclu Ryan.

La semaine dernière, les fans ont vu un enfant de 12 ans Bentley appelle pour assister à la fête d’anniversaire de son frère Jagger chez ses grands-parents et voir son père troublé.

Mais après il découvre que la fête aura lieu chez son père à la place, l’interpolation fait un choix difficile.

« Bentley a établi des limites claires selon lesquelles il ne veut pas être avec son père tant qu’ils ne vont pas en thérapie ensemble », a déclaré Maci.

Elle a ensuite annoncé à son fils la nouvelle que le lieu avait changé et Bentley admet qu’il ne voulait pas être chez son père.

« Je ne l’ai pas vu depuis une éternité, et puis ce serait juste un grand saut de ne pas le voir, puis d’aller directement chez lui … » admit-il.

Ryan a eu une longue bataille contre la toxicomanie et a été pour la dernière fois en cure de désintoxication en 2018; ses luttes ont conduit à une brouille avec Bentley.

Malgré les plaintes de Ryan et de ses parents selon lesquelles Maci les éloignait de Bentley, elle a assuré aux fans que la décision appartenait à Bentley.

Elle a révélé à MTV producteurs: «Je ne pourrais pas vous dire la dernière fois que les mots« Je veux voir mon père »sont sortis de sa bouche.

«Il veut définitivement voir ses frères et sa sœur, mais nous avons parlé avec Jen et Larry avec Bentley. Il leur a dit qu’il ne voulait plus voir son père tant qu’il n’allait pas en thérapie. «