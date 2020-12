Ryan Dorsey revient aux affaires.

L’acteur de 37 ans apparaîtra dans sa première grande émission de télévision depuis son ex Naya rivera décédé en juillet.

Ryan, qui partage son fils de 5 ans Josey Hollis Dorsey avec Naya, fait son retour à Hollywood sur un épisode de Station 19. Il incarne le personnage d’Eddie dans le quatrième épisode de la saison quatre, intitulé « Don’t Look Back in Anger » et diffusé le jeudi 10 décembre.

Ryan a taquiné son apparence sur le L’anatomie de Grey spin-off en écrivant sur Instagram, « voyez comment les travailleurs de première ligne gèrent la folie sous la pression de première main pendant une pandémie sans jamais savoir le type de personnages qu’ils rencontreront. »

Il a également dit au Station 19 équipe, « merci de m’avoir invité! » en criant des co-stars Jason Winston George et Barrett Doss « pour être facile et amusant à travailler. »

Si l’épisode est aussi explosif que Grey’s a été ces derniers temps, les fans sont dans une course folle.