Le 34e anniversaire de Naya Rivera a été honoré par son ex-mari Ryan Dorsey, qui a rendu un hommage affectueux à la défunte actrice.

La star de Glee est décédée en juillet 2020 après avoir disparu au lac Piru dans le comté de Ventura, en Californie, et l’acteur Ryan, 37 ans, a partagé une photo heureuse du couple avec leur fils sur Instagram.

Naya a commencé à suivre les tendances des médias sociaux alors que des milliers de personnes partageaient des messages d’anniversaire avec la star décédée.

Photographié avec leur fils Josey, qui a maintenant cinq ans, Ryan a sous-titré le cliché: « Tout aussi surréaliste que réel que vous soyez parti.

« Tout aussi surréaliste que réel que vous soyez parti.

« Si cela a du sens, mais rien de tout cela n'a encore de sens … 34.. Je pourrais juste vous entendre dire » Ah, je suis un ancien AF maintenant! » Ha … Reste tranquille, vieille dame … «











Le message émouvant intervient six mois après la mort tragique de Naya, dont le corps a été retrouvé le 13 juillet à la suite d’une fouille de cinq jours.

Elle a été portée disparue le 8 juillet après qu’un bateau qu’elle louait avec Josey, qui avait quatre ans à l’époque, a été retrouvé avec seulement l’enfant d’âge préscolaire endormi à bord, après que le bateau ne soit pas restitué.

Une opération de recherche et de sauvetage a été lancée avec Naya «présumée morte», les services d’urgence étant rapidement passés à une opération de récupération.

Après une autopsie, la cause du décès de Naya a été déclarée noyade accidentelle et elle a été inhumée le 24 juillet.











Certaines des co-stars de Naya’s Glee se sont tournées vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à leur ancien collègue.

Chris Colfer, qui a joué Kurt Hummel dans la série, a tweeté une photo de lui-même avec le défunt chanteur vêtu de ses tenues classiques Cheerios.

Il a sous-titré le cliché: « Joyeux anniversaire, bébé. Tu me manques. »

Heather Morris, qui jouait la petite amie de Santana, Brittany, a partagé une photo en noir et blanc d’elle-même avec Naya sur Instagram.

Sous-titrant la photo, Heather a écrit: « Joyeux anniversaire mon ange. Je ne peux pas écrire un monologue sévère parce que c’est trop dur … mais je t’aime et je ne peux pas décrire à quel point tu me manques. »

Amber Riley, qui jouait Mercedes Jones, a écrit sur Instagram: « Une petite mise à jour Naya, la terre est VRAIMENT ghetto maintenant !!! Pourtant, tu me manques tellement et j’aimerais que tu sois ici.

«Il n’y a pas eu un jour où tu ne me traverses pas l’esprit, et quand tu le fais, je prends un moment de silence pour me souvenir de tous les beaux moments que nous avons pu passer ensemble.

«J’écoute Amy Winehouse, sirote du vin et mange une charcuterie très raffinée en ton honneur aujourd’hui (ne t’inquiète pas, je regarde maman). JOYEUX ANNIVERSAIRE HEAVENLY ANGEL.

