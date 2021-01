Ryan Dorsey et plus de deuil Naya rivera sur ce qu’aurait été le Joie 34e anniversaire de la star.

Le mardi 12 janvier, Dorsey et les co-stars de l’actrice – qui a dépeint Santana dans la série primée – ont visité leurs comptes de médias sociaux respectifs pour honorer sa mémoire.

L’ex-mari de l’actrice a réfléchi sur le jalon doux-amer, écrivant sur son Instagram, « Tout aussi surréaliste que réel que vous soyez parti. Si cela a du sens, mais rien de tout cela n’a encore de sens … 34.. Je pourrais juste vous entendre dire ‘Ah, je suis un ancien AF maintenant! ‘ Ha … Reste tranquille, vieille dame. «

Heather Morris, qui a dépeint la petite amie de Santana Brittany dans l’émission, a partagé une photo en noir et blanc d’elle-même avec Naya sur Instagram. Dans la légende, elle a écrit: « Joyeux anniversaire mon ange. Je ne peux pas écrire un monologue sournois parce que c’est trop dur … mais je t’aime et je ne peux pas décrire à quel point tu me manques. »

Chris Colfer a également utilisé Instagram pour partager une photo du chanteur sur le tournage de Joie, dans ses tenues classiques Cheerios. Il a écrit dans la légende: « Joyeux anniversaire, bébé. Tu me manques. » Michelle Trachtenberg a également commenté, « Belle âme » avec les mains de prière emoji.