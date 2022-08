Ryan de l’Ohio rompt avec Biden, vote par lui-même sur l’aide à la dette étudiante

COLUMBUS, Ohio (AP) – Lorsque le représentant démocrate américain Tim Ryan s’est prononcé cette semaine contre le plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden, cela a marqué une rupture avec ses déclarations passées sur la question et certains de ses votes.

La décision d’aller à l’encontre d’un président du même parti intervient alors que Ryan tente de faire fructifier ses références dans la classe ouvrière Mahoning Valley de l’Ohio dans le soutien dont il a besoin de la part des républicains et des indépendants pour vaincre le républicain JD Vance dans la course étroitement surveillée de cet automne pour le Sénat américain.

Mercredi, Ryan s’est joint aux républicains et à une poignée de collègues démocrates pour critiquer le décret présidentiel visant à effacer la dette fédérale des prêts étudiants de certains emprunteurs comme étant inutile pour certaines personnes et injuste pour d’autres. Le plan annule 10 000 $ de dette de prêt étudiant fédéral pour ceux dont le revenu est inférieur à 125 000 $ par an, ou les ménages qui gagnent moins de 250 000 $, et annule 10 000 $ supplémentaires pour ceux qui ont reçu des subventions fédérales Pell pour fréquenter l’université.

“En tant que personne qui rembourse les prêts étudiants de ma propre famille, je sais que les coûts de l’enseignement supérieur sont trop élevés”, a déclaré Ryan dans un communiqué publié par sa campagne. “Et s’il ne fait aucun doute qu’une éducation universitaire devrait viser à ouvrir des opportunités, l’annulation de la dette pour ceux qui sont déjà sur la voie de la sécurité financière envoie le mauvais message aux millions d’Ohioans sans diplôme qui travaillent tout aussi dur pour joindre les deux bouts.”

Au lieu de renoncer aux prêts «pour les salariés à six chiffres», a déclaré Ryan, le gouvernement devrait poursuivre des politiques plus largement bénéfiques, notamment une réduction d’impôt généralisée pour les familles de la classe ouvrière et de la classe moyenne, l’annulation de la dette médicale et une remise ciblée pour travailleurs essentiels. Pour les étudiants emprunteurs, il a déclaré qu’il soutenait les opportunités de refinancement de prêts supplémentaires, les investissements dans l’apprentissage et le développement et la formation des collèges communautaires universels et de la main-d’œuvre “afin que tous les Américains – pas seulement les diplômés universitaires – aient une chance de réussir”.

Mais il y a quelques années seulement, Ryan se prononçait en faveur de la réduction de la dette accumulée pendant ses études.

“La dette étudiante est hors de contrôle”, a-t-il tweeté en octobre 2018. “Si nous pouvons renflouer les banques qui ont tout fait de travers, nous pouvons aider les étudiants qui ont tout fait de manière correcte.”

Plus tôt cette même année, Ryan a appelé le Congrès à “faire plus pour aider à réduire cette dette et à rendre l’université plus abordable”, déplorant que “44 millions d’Américains doivent un total de 1,5 billion de dollars de dette étudiante. Cela les empêche d’investir dans leurs communautés, notre économie et leur avenir.

Et Ryan a soutenu ces positions avec des votes.

Il a voté oui à la loi HEROES en mai 2020, qui prévoyait d’annuler jusqu’à 10 000 $ de dette de prêt étudiant pour quelque 20 millions d’emprunteurs «en difficulté économique». En juillet, Ryan a également soutenu un amendement à la loi sur l’autorisation de la défense nationale qui obligeait le gouvernement fédéral à fournir 10 000 $ d’aide immédiate à environ 4,5 millions de titulaires de prêts étudiants privés.

Le porte-parole de la campagne de Ryan, Izzi Levy, a déclaré que sa position sur le plan d’annulation du prêt Biden n’était pas une volte-face.

“Tim pense qu’utiliser l’action de l’exécutif pour effacer la dette à six chiffres des salariés va trop loin sans réellement s’attaquer à la flambée des coûts de l’enseignement supérieur qui a provoqué cette crise”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Pendant ce temps, l’inflation reste élevée pour tous les habitants de l’Ohio, quel que soit leur niveau d’éducation. Tim soutient une aide plus ciblée, ainsi qu’une foule de propositions visant à limiter les coûts d’éducation initiaux, et pense que l’administration aurait été mieux servie en donnant la priorité à une aide économique globale qui profite à tous les Ohioans de la classe ouvrière et moyenne. , qu’ils aient ou non fréquenté l’université.

Vance, un auteur et investisseur en capital-risque, approuvé par Donald Trump, tend également la main pour obtenir des votes démocrates et indépendants dans un concours destiné à tester le récent virage à droite de l’ancien État phare.

Vance a décrit le plan de Biden comme “un cadeau de 300 milliards de dollars aux diplômés universitaires – payé par les mères célibataires sous la forme de prix alimentaires plus élevés, par les travailleurs commerciaux sous la forme d’impôts plus élevés et par la prochaine génération d’étudiants sous la forme de frais de scolarité plus élevés. .”

Lui aussi a noté que certains bénéficiaires d’une remise de prêt dans le cadre du plan de Biden ont “des revenus à six chiffres”. Il a déclaré que forcer des universités comme Harvard et Yale à liquider leurs dotations de plusieurs milliards de dollars serait un meilleur moyen de réduire la dette étudiante sans « accélérer l’inflation ». Vance est diplômé de la faculté de droit de Yale.

«Au lieu de tenir les administrateurs responsables de la montée en flèche des frais de scolarité, des budgets bureaucratiques gonflés et des armées croissantes de consultants en« diversité », Joe Biden a décidé de renflouer le groupe de personnes les moins nécessiteuses – les personnes ayant des revenus à six chiffres et les couples gagnant près d’un quart de million de dollars par an », indique son communiqué.

Julie Carr Smyth, Associated Press