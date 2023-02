Ryan Day toujours contrarié par l’objectif de non-appel lors de la défaite en demi-finale du CFP de l’Ohio State

L’entraîneur-chef de l’Ohio State, Ryan Day, a révélé mercredi lors d’une conférence de presse avec les médias locaux qu’il n’était toujours pas satisfait d’une décision controversée lors de la défaite 42-41 de son équipe contre l’éventuel champion national Georgia lors d’une demi-finale des éliminatoires de football universitaire au Peach Bowl.

Le receveur étoile de l’Ohio State, Marvin Harrison Jr., a quitté le match au troisième quart après un coup dur dans la zone des buts de la sécurité géorgienne Javon Bullard. Le demi défensif des Bulldogs a été autorisé à rester dans le match lorsque les officiels ont statué après un examen de relecture qu’il n’avait pas commis de pénalité de ciblage.

Day a longuement parlé du jeu – et de sa fureur face au non-appel – pour la première fois mercredi, révélant que Harrison avait non seulement été éliminé du match, mais littéralement assommé sur le jeu.

“J’ai fait beaucoup d’appels après le match”, a déclaré Day. “J’avais l’impression que c’était ciblé. En ce moment, quand les choses vont vite et que vous ne pouvez pas voir la rediffusion, c’est très difficile à voir. Le plus difficile pour moi est que notre personnel médical nous fasse savoir qu’il était assommé et c’est pourquoi nous n’allons pas le remettre dans le jeu, mais le drapeau est ramassé pour le ciblage.”

Day a révélé qu’il avait ensuite parlé avec des arbitres du Big Ten ainsi qu’avec le Pac-12, la conférence dont les arbitres travaillaient sur le jeu. (Il est courant dans les matchs de football universitaire, en particulier les plus importants, d’avoir des équipes d’arbitres d’une conférence qui ne sont représentées par aucune des équipes dans le jeu.) Il s’est également entretenu avec Steve Shaw, le coordinateur national des officiels de football de la NCAA.

“L’explication qui m’a été donnée [by the Pac-12] qui était [Bullard’s hit] n’était pas assez énergique”, a déclaré Day. “J’ai alors demandé à parler au chef des officiels, Steve Shaw. Il m’a expliqué que le coup n’était pas allé droit à la tête de Marvin. Ce n’était pas une balle dans la tête, c’était dans l’épaule.

“Je ne suis pas du tout d’accord avec cela, mais c’est la décision qui a été prise et ce sont les deux explications qui m’ont été données.”

Day a clairement indiqué qu’il adoptait une approche filtrée avec sa réponse, vérifiant même avec un responsable des informations sportives de l’État de l’Ohio pour voir s’il avait la permission de parler de la pièce. Pendant le match, il était visiblement furieux sur la touche après le non-appel, et il semble que la fureur n’ait pas complètement diminué au cours du mois depuis ce match.

[R.J. Young: Ohio State is primed to reload in 2023 even with C.J. Stroud bound for NFL]

Que devraient penser les fans de Buckeye de l’état de l’Ohio ? Joel Klatt réagit à la défaite de l’Ohio State dans le Peach Bowl et explique ce que les fans de Buckeye devraient ressentir pour leur équipe après leur deuxième défaite consécutive.

Il avait raison d’être. Indépendamment de la légalité du coup de Bullard, le départ de Harrison a été une perte massive pour l’Ohio State. Après une saison régulière de 2022 au cours de laquelle il s’était imposé comme l’un des meilleurs receveurs larges du football universitaire, Harrison avait déjà accumulé 106 verges et deux touchés sur cinq attrapés dans le Peach Bowl avant sa blessure.

La bonne nouvelle pour Day et Ohio State est que Harrison devrait revenir aux Buckeyes en 2023. Cependant, il aura un nouveau quart-arrière lui lançant le ballon après que le finaliste du trophée Heisman, CJ Stroud, se soit déclaré pour le repêchage de la NFL 2023.

Le deuxième étudiant en chemise rouge Kyle McCord et le recrue en chemise rouge Devin Brown, tous deux anciens espoirs de premier ordre sortant du lycée, concourront pour le poste de quart-arrière partant lors des entraînements de printemps, et Day a déclaré mercredi qu’il aimerait nommer un partant au moment où l’équipe le camp de printemps se termine.

CJ Stroud se déclare pour le repêchage de la NFL RJ Young partage ses réflexions sur la promotion de Brian Hartline au poste de coordinateur offensif de l’Ohio State.

Day a également révélé qu’il envisageait de renoncer à ses fonctions d’appel de jeu en attaque au coordinateur offensif nouvellement promu Brian Hartline, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs adjoints du pays. Hartline annoncera les jeux lors des entraînements du printemps, a déclaré Day.

Les meilleures histoires de FOX Sports :