Ryan Day interpelle Lou Holtz après la victoire passionnante de l’Ohio State contre Notre Dame

Quelques instants après la victoire palpitante de l’Ohio State 17-14 sur Notre Dame, Ryan Day avait un message pour une légende des Fighting Irish.

L’entraîneur de l’Ohio State a pris feu sur Lou Holtz lors de son entretien avec NBC, visant l’ancien entraîneur de Notre Dame lorsqu’il a été interrogé sur la performance du quart-arrière Kyle McCord lors du match gagnant.

« La ténacité. La ténacité, c’est tout », commença Day. « Physique à tous les niveaux. Du courage. J’aimerais savoir où se trouve Lou Holtz en ce moment. Ce qu’il a dit à propos de notre équipe… Je ne peux pas le croire. C’est une équipe difficile ici.

« Nous sommes fiers d’être originaires de l’Ohio. Cela a toujours été l’Ohio contre le monde, et cela continuera d’être l’Ohio contre le monde. Mais je vais vous dire quoi, j’adore ces enfants, et nous avons un combat difficile à mener. équipe. »

Lorsqu’on a demandé à Day ce que son équipe avait prouvé lors de la victoire de samedi dans une question de suivi, il a visé davantage certains des plus grands sceptiques de l’Ohio State au cours des deux dernières années.

« Tout le monde remet en question ces enfants tout le temps », a déclaré Day. « Nous avons eu une mauvaise moitié ces dernières années. C’est tout. Tout le monde veut remettre en question ces gars. Ces gars-là sont des guerriers ici. Ce gamin [McCord]revenir en seconde période et gagner, je suis ému à ce sujet, pour une raison.

« Beaucoup de gens ont interrogé ces enfants et disent beaucoup de choses à leur sujet. Je les aime. Quand quelqu’un attaque votre famille, entrer et gagner comme ça, c’est spécial. C’est une grande victoire pour notre programme et une grande victoire. pour l’État de l’Ohio.

Avant le classique instantané de samedi, Holtz a cité la façon dont l’Ohio State a perdu au cours des dernières saisons pour expliquer pourquoi il était convaincu que Notre Dame gagnerait et que l’Ohio State « ferait mieux d’apporter son déjeuner parce que ça va être une foutue journée de travail ».

« Vous regardez Coach Day », Holtz a déclaré dans une interview avec ESPN. « Il a perdu deux fois contre l’Alabama, la Géorgie, Clemson et le Michigan et tout le monde le bat parce qu’ils sont plus physiques que l’Ohio State. »

Day n’a pas mis fin à son enthousiasme avec son entretien de clôture. Il a également exprimé sa joie de quitter le terrain, gonflant les fans de l’Ohio State qui ont fait le voyage à South Bend.

L’interview de Day a pris d’assaut les médias sociaux. L’ancienne star de l’Ohio State, Maurice Clarett, n’a pas tardé à intervenir.

Plusieurs autres anciennes stars de l’Ohio State, telles que Chris Olave et Garrett Wilson, se sont réjouies de cette victoire.

Comme l’a noté LeBron James, fan de l’Ohio State.

Puce de Trayanum Le touché d’un mètre de ‘s pour remporter le match a rappelé des souvenirs retrouvés à l’analyste de « Big Noon Kickoff » Matt Leinart, qui a marqué un touché similaire contre Notre Dame pendant ses jours à l’USC.

Urban Meyer, analyste de « Big Noon Kickoff » et ancien entraîneur de l’Ohio State, a célébré la victoire sur les réseaux sociaux, rappelant un vieux dicton qu’il avait lorsqu’il était entraîneur.

Leinart pense également que la victoire était une victoire déclarée pour l’Ohio State.

Quant à Notre Dame, l’entraîneur-chef Marcus Freeman a admis aux journalistes que son équipe n’avait que 10 joueurs sur le terrain pour le dernier jeu du match. L’aveu brutal de Freeman a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

