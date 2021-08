Ryan Crouser établit un record de lancer du poids aux Jeux olympiques alors que les États-Unis remportent l’or et l’argent

TOKYO — Lors de sa première tentative, le détenteur du record du monde de lancer du poids américain Ryan Crouser s’est rendu dans le cercle aussi cool et décontracté qu’on puisse l’être dans une finale olympique. Le champion olympique en titre est monté sur le ring avec un chapeau et des lunettes de soleil d’athlétisme des États-Unis. Il a pris une profonde inspiration, a fait la technique populaire du lancer du poids et du boom – record olympique.

Crouser a lancé 74 pieds, 11 pouces pour battre son record olympique de 2016 de 73 pieds, 10¾ pouces.

Dans la deuxième tentative de Crouser, il a augmenté son propre record. Le lanceur de poids de 6 pieds 7 pouces a lancé un lancer monstre de 75 pieds 2 pouces.

La compétition était pratiquement terminée après deux tentatives.

Crouser a cependant gardé le meilleur pour la fin. Le natif de l’Oregon a lancé 76 pieds 5½ pouces lors de sa dernière tentative de battre le record olympique pour la troisième fois de la compétition.

Joe Kovacs a terminé deuxième (74 pieds, 3¾ pouces) et le Néo-Zélandais Thomas Walsh (73 pieds, 8¾ pouces) est arrivé troisième.

Avec cette victoire, Crouser est le premier homme américain à remporter une médaille d’or en athlétisme aux Jeux olympiques de Tokyo. De plus, Crouser est le premier Américain à remporter deux médailles d’or olympiques consécutives au lancer du poids depuis que Parry O’Brien l’a fait en 1952 et 1956.