Ryan Copeland nommé nouvel entraîneur-chef – Shaw Local

Le directeur sportif de NIU, Sean Frazier, a présenté Ryan Copeland, originaire de l’Illinois, en tant que nouvel entraîneur-chef du programme de baseball de NIU mardi matin.

« Son palmarès de succès sur le terrain parle de lui-même, tout comme sa capacité éprouvée à recruter et à développer des étudiants-athlètes de qualité, et en particulier des talents locaux », a déclaré Frazier dans un communiqué de presse. « Il a coché toutes les cases que nous recherchions chez un entraîneur-chef, y compris sa capacité à se connecter avec les communautés locales et du campus. »

Copeland arrive à DeKalb après quatre saisons réussies (2020-23) en tant qu’entraîneur-chef de l’Université de l’Illinois à Springfield. Sous sa direction, les Prairie Stars ont compilé un dossier de 131-38, deux titres de saison régulière de la Great Lakes Valley Conference, un championnat du tournoi GLVC, trois apparitions régionales de la division II de la NCAA et une course au tournoi national de la NCAA D-II. La saison dernière, l’UIS est allé 36-15 et a mené la Division II avec 11,5 retraits au bâton par neuf manches ainsi que l’équipe ERA.

« Je suis ravi de commencer à DeKalb alors que nous commençons à développer une base d’excellence compétitive au sein de notre programme », a déclaré Copeland dans le communiqué. « Je suis reconnaissant de l’opportunité qui s’offre à moi de travailler avec nos étudiants-athlètes. »

Copeland a passé huit saisons à l’UIS, commençant comme entraîneur des lanceurs et coordinateur du recrutement de l’équipe en 2016 avant de prendre les rênes en tant qu’entraîneur-chef en 2020. En 2021, les Prairie Stars sont allés 37-8, remportant le titre de la saison régulière GLVC avec un 30-5 enregistrer. L’UIS a atteint le match de championnat du tournoi GLVC et était la première tête de série de sa région NCAA. L’ISU était deuxième au pays pour la moyenne au bâton (0,353) et les blanchissages (sept), tout en se classant parmi les 10 premiers dans sept autres catégories statistiques.

En 2022, l’ISU a connu sa meilleure saison de l’histoire du programme, affichant un record de 48-11. Les Prairie Stars ont remporté la division bleue GLVC par quatre matchs, puis ont traversé le tournoi GLVC, surclassant leurs adversaires 47-11, pour remporter leur premier titre de tournoi de conférence. Après une fiche de 3-0 dans la NCAA Midwest Regional, l’UIS a dû rebondir après une défaite dans le match 1 contre Quincy dans le Super Regional avec un double balayage pour atteindre le tournoi de championnat de la NCAA Division II pour la première fois de l’histoire du programme.

Copeland a été nommé entraîneur de l’année GLVC en 2021 et entraîneur de l’année 2021 et 2022 NCAA Division II Midwest Region.

Le natif de Des Plaines a commencé sa carrière d’entraîneur dans son alma mater, Illinois State, pour les saisons 2014 et 2015. Avec les Redbirds, Copeland a géré les lanceurs pendant les matchs et a participé aux tâches administratives.

Il a lancé pour l’État de l’Illinois de 2007 à 2010, terminant sa carrière en tant que leader de tous les temps de l’État de l’Illinois pour les manches lancées. Sélectionné à deux reprises dans la All-Missouri Valley Conference, Copeland a enregistré la finale du tournoi MVC 2010 avec un retrait au bâton pour envoyer l’État de l’Illinois au tournoi NCAA. Il a été repêché au 32e tour du repêchage de la Ligue majeure de baseball de 2010 par les Cardinals de St. Louis et a passé trois ans avec l’organisation.

Copeland devient le 26e entraîneur-chef de l’histoire du baseball des Huskies.