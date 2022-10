Ryan Coogler révèle qu’il a failli arrêter après la mort de Chadwick Boseman

Ryan Coogler explique à quel point il a été difficile de poursuivre sa carrière après la mort tragique de Chadwick Boseman.

Dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaire, le réalisateur a révélé qu’après la mort de Boseman en août 2020, il ne savait pas s’il pouvait continuer à faire des films – pas seulement le Panthère noire films sur lesquels ils ont travaillé ensemble.

“J’étais à un moment où je me disais:” Je m’éloigne de cette entreprise. Je ne savais pas si je pouvais faire une autre période de film, [let alone] une autre Panthère noire film, parce que ça faisait très mal », a déclaré Coogler. “J’étais comme, ‘Mec, comment pourrais-je m’ouvrir pour me sentir à nouveau comme ça?'”

Ryan a poursuivi en disant que dans les jours qui ont suivi la mort de Chadwick, il « se penchait sur un grand nombre de nos conversations que nous avons eues, vers ce que j’ai réalisé était la fin de sa vie. J’ai décidé qu’il était plus logique de continuer.

“Il y a cette idée de chagrin et d’émotion intense comme si elle venait par vagues”, a ajouté Coogler. “Parfois, une vague peut vous emporter là où vous en perdez le contrôle. Vous pensez que vous avez le contrôle, mais l’eau peut toujours vous rappeler que vous ne l’êtes pas.