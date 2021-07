Ryan Connor de Coronation Street dévasté alors qu’Alya Nazir le jette après le régime de maladie de Daisy

Ryan Connor de CORONATION Street sera dévasté alors qu’il est largué par Alya Nazir après que le programme de maladie de Daisy ait fonctionné.

L’acteur Ryan Prescott a parlé du chagrin de son personnage avant les scènes qui devraient être diffusées la semaine prochaine dans le feuilleton ITV.

ITV

Alya larguera brutalement Ryan dans le prochain épisode de Corrie[/caption]

Les épisodes de la semaine prochaine verront Alya se débarrasser brutalement de Ryan après que l’intrigue de Daisy Midgeley ait réussi à semer la discorde entre le couple.

Après être sorti avec Daisy pour boire des cocktails au Rover’s Return, Ryan se réveille dans son lit le lendemain matin sans aucun souvenir de ce qui s’est passé.

Après avoir supplié Daisy de garder le silence sur l’épreuve, elle se dirige directement vers Alya pour raconter leur nuit au lit ensemble.

S’adressant au Sun et à d’autres médias, il a déclaré à propos de la réaction de Ryan : « À l’intérieur, il est furieux et il a également une relation avec cette fille – une amitié.

ITV

Ryan va parler à Alya, qui ne veut rien avoir à faire avec lui[/caption]

« Je pense qu’il est pris au dépourvu. Je ne pense pas qu’il s’attendait à ce qu’elle fasse quelque chose comme ça. Ensuite, tout tourne autour d’Alya.

« Ryan est tellement habitué à tout casser et à faire de mauvais choix. Il y a cet élément d’inévitabilité, où je pense qu’il a tendance à abandonner.

« Il pense : ‘Eh bien, c’est moi. C’est ce que je fais toujours. Je l’ai refait’. Je pense qu’il y a un élément là-dedans – et en même temps, il est juste furieux.

Lorsqu’on lui a demandé si Ryan voulait sauver la relation, il a ajouté : « Il est dévasté et il veut avant tout sauver la relation.

ITV

Daisy sort Ryan et le soûle pour saboter sa relation[/caption]

«Je pense qu’il y a une fenêtre pour cela pour lui et il a bon espoir, mais je pense que c’est tout. Je ne pense pas qu’il pense qu’il mérite d’être pardonné pour cela.

« Je crois que Ryan doit être avec Alya. Je crois qu’il a plus de place pour grandir en tant que personnage et en tant qu’être humain, en investissant dans sa vie.

« Il a été question de Ryan et Alya achetant une maison ensemble et je pense que cela lui a fait peur. C’est l’un des facteurs qui l’ont repoussé.

« Le DJ n’a pas vraiment décollé et il n’a pas été pris très au sérieux par la personne qu’il aime le plus. Je pense que Ryan se sent un peu perdu.

ITV

Ryan est trop saoul pour dire quand Daisy vient sur lui[/caption]

Les fans devront se connecter la semaine prochaine pour regarder le drame se dérouler, car Ryan est laissé seul et furieux alors qu’Alya le renvoie.

Vendredi, les fans ont été dégoûtés après que Daisy ait poussé Ryan avec de l’alcool pour qu’elle puisse l’agresser sexuellement.

Restant sobre pour le manipuler, elle lui a versé son faux cœur dans le but d’en profiter – avec Ryan trop ivre pour donner une quelconque forme de consentement.

Les fans étaient dégoûtés des actions de Daisy.





L’un d’eux a écrit : « Je suis désolé, mais si les rôles étaient inversés, ce serait un viol…

Un deuxième a déclaré: « Ugh déteste honnêtement Daisy #coronationstreet #corrie »

Un autre a ajouté : « Wow. Ce que Daisy fait à Ryan est vraiment écoeurant. Y a-t-il quelque chose de plus cruel que de mettre quelqu’un sous l’emprise de l’alcool et de le forcer à se coucher alors qu’il n’est pas dans le bon état d’esprit ? »

Coronation Street revient lundi à 19h30 sur ITV.