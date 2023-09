Ryan Cohen, le roi des actions Meme, est le nouveau PDG de GameStop

Bonjour, lecteurs de Quartz !

GameStop a nommé le « roi des actions mèmes » son nouveau PDG. Le milliardaire Ryan Cohen, qui a déclenché une frénésie d’achat dans les actions de l’entreprise en 2021, est taking charge du détaillant de jeux vidéo.

Quartz Smart Investing avec Ben Emons de NewEdge Wealth

Tesla a été poursuivie en justice par la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi pour harcèlement racial. La poursuite allègue que les employés noirs ont été confrontés à un raciste et hostile environnement de travail et ont fait l’objet de représailles après avoir pris la parole.

Un juge a confirmé un salaire minimum de 18 dollars de l’heure pour les livreurs de la ville de New York. Uber, DoorDash et GrubHub avaient fait appel du nouvelle norme de rémunération en juillet pour tenter de bloque le.

Les États-Unis offrent 5 millions de dollars pour retrouver les assassins du candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio. L’ancien législateur et journaliste, qui a fait campagne contre la corruptionétait abattu en août.

Aux États-Unis, les femmes paient beaucoup plus pour les soins de santé que les hommes

Mis à part les coûts de la grossesse et des produits pharmaceutiques, les femmes aux États-Unis dépensent toujours 15 milliards de dollars de plus par an que les hommes en dépenses de santé directes :

Graphique: Clarisa Díaz

Comme l’explique Clarisa Diaz de Quartz, l’écart financier ne fait qu’être intensifié par des écarts salariaux persistants entre les sexes aux Etats-Unis. Il incombe alors aux entreprises de travailler avec les compagnies d’assurance. pour remédier à la disparité.

Les soignants indiens sont exploités au Royaume-Uni

Illustration: Ibrahim Rayintakath pour Quartz

De l’autre côté de l’Atlantique, des centaines d’infirmières indiennes ont afflué au Royaume-Uni après la pandémie de Covid pour combler une pénurie de personnel soignant, dans l’espoir de continuer à travailler dans le service national de santé du pays. Mais les courtiers et les agences de placement les escroquent et les exploitent.

Samanth Subramanian de Quartz raconte l’histoire d’une infirmière migrante, Maria, dans le cadre de notre nouvelle série Marchands de soins, publié avec le soutien du Pulitzer Center et en partenariat avec Type Investigations. Découvrez pourquoi l’expérience de Maria l’a amenée à se demander si elle j’aurais dû quitter l’Inde pour le Royaume-Uni.

Citation : Les aspects fragmentaires du coaching de vie

« Lorsque vous êtes dentiste, vous n’obtenez pas un diplôme et vous restez dentiste pour toujours : vous devez suivre une formation continue. Vous devez continuer à vous renseigner sur votre métier et vous devez vous tenir au courant des dernières réflexions en la matière. Il n’y a rien de tel dans le coaching de vie ; vous ne serez jamais poursuivi pour faute professionnelle ni ne perdrez votre permis. Et vous pouvez enseigner des techniques vraiment préjudiciables aux gens.—Journaliste Jane Marie, animatrice du podcast Le rêve

Gagner sa vie en disant aux gens comment vivre fait le bonheur des escrocs depuis des siècles. Napoléon Hill, pour sa part, a écrit Il faut penser pour devenir riche au plus fort de la Dépression. Mais est-ce que c’est de l’huile de serpent ? Gabriela Riccardi de Quartz s’est entretenue avec Jane Marie pour parler des mauvais acteurs du coaching de vie et de ce qu’elle a découvert en se plongeant profondément dans l’industrie : Ça a en quelque sorte fonctionné.

Des découvertes surprenantes

Le huitième continent caché de la Terre a été cartographié. C’est presque complètement sous l’eau, mais Zealandia a presque 2 millions de miles carrés de masse continentale (à titre de comparaison, l’Australie en compte 2,9 millions).

Un combustible ignifuge a été fabriqué. C’est une forme de sel liquéfié qui ne s’enflamme que lorsqu’il entre en contact avec courant électrique.

Des microplastiques ont été trouvés dans les nuages. «Pluie plastique» pourrait contaminer à peu près tout ce que nous mangeons et buvons.

Une nouvelle espèce de tarentule bleu électrique a été découverte en Thaïlande. Le bleu est l’une des couleurs les plus rares dans la nature, et la teinte de cette araignée vient de comment la lumière se reflète sur ses poils.

Un Airbnb dans les Highlands écossaises est une réplique exacte de la maison de Shrek. Obtenir dans moi marais!

