Ryan Clark a dit tout ce qu’il y avait à dire sur la blessure de Damar Hamlin

L’ancien sécurité des Steelers, Ryan Clark, avait une perspective unique et poignante sur la blessure effrayante de Damar Hamlin lors du Monday Night Football.

Personne ne peut vraiment mettre des mots sur les sentiments de la communauté de la NFL lundi soir après avoir vu la sécurité des Bills, Damar Hamlin, être transportée à l’hôpital dans un état critique. Ryan Clark s’en est cependant approché.

Hamlin s’est effondré après un tacle au premier quart de Monday Night Football et a reçu une RCR sur le terrain sous les yeux horrifiés et inquiets de ses coéquipiers et de ses fans.

Le jeu a été suspendu et les hôtes et analystes d’ESPN ont dû traiter la terrible situation en direct. La conversation entre Scott Van Pelt et Clark est apparue aux téléspectateurs comme particulièrement précieuse.

Ryan Clark a dit tout ce qu’il y avait à dire sur le succès de Demar Hamlin

“Il s’agit de Damar Hamlin. Il s’agissait d’un jeune homme de 24 ans vivant son rêve… et maintenant il se bat pour sa vie », a déclaré Clark.

Il a poursuivi en expliquant à quel point le jeu aurait été important pour Hamlin et comment les joueurs abordent les jeux malgré le danger.

Malheureusement, le danger était au premier plan lundi soir.

“Ce soir, nous avons pu voir une facette du football qui est extrêmement moche”, a-t-il déclaré.

Clark a souligné la douleur d’une famille et de ses coéquipiers qui doivent s’inquiéter de la sécurité et de la santé de leur fils, frère ou ami.

“La prochaine fois que nous nous fâcherons contre notre joueur de fantasy préféré… nous devrions nous rappeler que ces hommes mettent leur vie en jeu pour vivre leur rêve et ce soir, le rêve de Damar Hamlin est devenu un cauchemar non seulement pour lui-même mais pour sa famille et son ensemble équipe », a déclaré Clark.

Tout au long de l’émission, Clark et ses pairs ont été félicités pour leur perspicacité, leur honnêteté et leur émotion brute.

Vraiment fier de mes collègues ce soir, surtout @Realrclark25, @notthefakeSVPet @ESPNBooger. Pas de mots pour une situation insondable comme celle-ci. Prières continues à Damar Hamlin, sa famille, ses proches, les Bills et tous ceux qui lui sont associés. Nous prions tous pour vous ! – Jordan Reid (@Jordan_Reid) 3 janvier 2023

Le travail de Scott Van Pelt et Ryan Clark ce soir va être enseigné dans les cours de journalisme pour les années à venir. – Matt Lindner (@mattlindner) 3 janvier 2023

Endroit absolument impossible pour eux, mais ESPN, Joe Buck, Troy Aikman, Lisa Salters, Suzy Kolber, Adam Schefter, Booger McFarland, Scott Van Pelt et Ryan Clark n’auraient pas pu faire un meilleur travail en faisant 3 heures consécutives de couverture des nouvelles en direct de une histoire tragique avec très peu d’informations. – Jimmy Traina (@JimmyTraina) 3 janvier 2023

Époustouflé par la qualité avec laquelle Scott Van Pelt et Ryan Clark gèrent cela. Ce n’est pas exactement une tâche facile, et ils brillent. Perspective, classe, honnêteté, émotion, tout cela. – Jason Mackey (@JMackeyPG) 3 janvier 2023

ESPN a eu la chance d’avoir quelqu’un comme Clark disponible pour parler d’un sujet aussi difficile. Clark lui-même a subi une urgence médicale sur le terrain de football. Il a dû être transporté d’urgence à l’hôpital alors qu’il jouait les Broncos en 2007 en raison d’une complication du trait drépanocytaire. Il a raté le reste de la saison après s’être fait enlever la rate et la vésicule biliaire.