Ryan Boe et Batavia retiennent Genève pour une 13e victoire consécutive dans une série de rivalités – Shaw Local

GENÈVE – Chaque fois que Batavia avait besoin d’un gros jeu ou d’un jeu intelligent vendredi, Ryan Boe a tenu ses promesses.

Même avec le jeu en main.

Un jeu après que le quart-arrière senior de Batavia se soit frayé un chemin vers une troisième et courte conversion au cours des deux dernières minutes avec Genève hors temps mort, Boe avait un chemin clair vers son quatrième touché sur un gardien du quart-arrière. Au lieu de cela, Boe a glissé et s’est agenouillé, soucieux de manquer de temps.

« C’est juste du coaching », a déclaré Boe. « Nous parlons toujours de ce qu’il faut faire dans certaines situations. Une fois que j’ai regardé, j’ai dépassé le troisième essai, je descends, je sais que je peux me mettre à genoux et terminer le match.

Les Bulldogs avaient besoin de cet état d’esprit et de cette ténacité expérimentés pour relever le défi le plus difficile de Genève depuis plus d’une décennie.

Boe, titulaire de troisième année et recrue de l’État du Dakota du Nord, a couru pour un touché et en a lancé un en première mi-temps. Son plus gros score, cependant, a été un touché de 27 verges au début du quatrième quart-temps après que Genève se soit rapproché à un score.

Batavia a tenu bon pour une victoire 21-18 à Burgess Field lors de la 105e édition du match de rivalité entre les dirigeants de la Conférence DuKane.

Il s’agit de la 13e victoire consécutive de Batavia dans la série, mais la marge la plus proche des 13 et la première à un chiffre en neuf ans. Boe a réussi 14 passes sur 23 pour 137 verges et un touché de 23 verges contre Luke Alwin, et a couru pour 109 verges en 12 courses pour les Bulldogs (5-1, 4-0).

« Je veux dire, nous avons parlé, nous savions [Geneva] ça allait être bien cette année, c’est l’une de leurs années », a déclaré Boe. « Nous nous attendions à un match serré. Nous avons gardé le moral au plus haut et avons continué à avancer. »

Le quart-arrière genevois Nate Stempowski garde le ballon lors d’un match contre Batavia à Genève le vendredi 29 septembre 2023. (Sandy Bressner)

Genève (5-1, 3-1), qui a connu son meilleur départ depuis 2015, était mené 14-3 à la mi-temps, mais s’est rapproché à deux reprises d’un score sur des courses de TD du quart-arrière senior Nate Stempowski.

Le premier, le TD de 1 yard de Stempowski avec 1:07 à jouer au troisième quart, a ramené les Vikings à 14-10. Batavia a rapidement répondu avec un entraînement de sept jeux et 75 verges. Charlie Whelpley (15 courses, 90 yards) a réussi 25 yards pour une troisième conversion, et Boe s’est connecté avec Alwin pour 12 yards pour la deuxième. Boe a suivi le jeu suivant avec son TD de 27 verges pour porter le score à 21-10 avec 9 :58 à jouer.

« C’est juste le football de Batavia », a déclaré Boe. « Nous allons opposer nos gars aux vôtres, et nous allons vous repousser, et nous allons y aller. C’est bien d’avoir ce noyau de gars avec qui vous allez obtenir une bonne poussée.

C’est aussi bien d’avoir un gars de base comme Boe.

« C’est un joueur de football très spécial », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron.

Genève a marqué lors de son premier entraînement du match, le panier de 29 verges de Jayden Hodgdon, mais l’offensive des Vikings a semblé bloquée au neutre pour le reste de la première mi-temps. Le receveur remarquable Talyn Taylor a réussi un attrapé pour 5 verges en première mi-temps et trois attrapés pour le match.

Mais la course de 3 yards de Stempowski sur un faux botté de dégagement lors de la deuxième série de Genève en seconde période a fourni une étincelle, et l’entraînement de 14 jeux s’est terminé par la course de 1 yard TD de Stempowski.

Charlie Whelpley de Batavia porte le ballon lors d’un match à Genève le vendredi 29 septembre 2023. (Sandy Bressner)

La passe du quatrième essai de Taylor à Troy Velez a permis au deuxième touché de Stempowski, à 4 mètres, et la passe de conversion de Stempowski à Bryce Breon a porté le score à 21-18 avec 2:55 à jouer dans le match.

Stempowski a réussi 17 passes sur 28 pour 103 verges et a couru 84 verges en 13 courses.

« Nous avons fait preuve de beaucoup de courage et de détermination, et j’aime cela de la part de mon équipe de football », a déclaré l’entraîneur genevois Boone Thorgesen. « [I’m] très content de ça. [It’s] Ce n’est évidemment pas le résultat, mais nous avons affronté une grande équipe à Batavia. Il faut être vraiment très bon. Nous avons raté quelques jeux ici et là, mais je suis fier de mes garçons.

Thorgesen convient que le match de vendredi confirme une nouvelle fois que l’écart s’est effectivement réduit entre les deux rivaux.

« Nos garçons étaient prêts à jouer ce match », a déclaré Thorgesen. « Je savais toute la semaine qu’ils allaient jouer dur et jouer avec cœur, et voir où les jetons tomberaient. »

Batavia, quant à lui, s’est mis aux commandes de la Conférence DuKane avec des victoires consécutives contre Wheaton North, le champion en titre de DuKane St. Charles North et Genève, auparavant invaincu.

« [It was] juste un grand match de football au lycée qui s’est joué jusqu’au bout », a déclaré Piron. «C’est une série d’équipes difficiles à affronter. Ils ont tous eu une impression de séries éliminatoires. Nous n’avons pas gagné la conférence l’année dernière même si nous sommes allés aux États-Unis. Nous voulons vraiment remporter un titre de conférence. Nous savons que nous avons les mains pleines.