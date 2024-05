Ryan Bingham de Yellowstone épouse son costar Hassie Harrison

Et de toute évidence, sa mère était équipée pour jouer le rôle d’entremetteuse, car Hassie a ajouté : « Ils ont commencé à parler et ont découvert combien d’amis et de connaissances basés au Texas nous avions en commun. Alors, sentant une opportunité, elle a encouragé Ryan à m’appeler. »

Peu de temps après, la relation du couple, qui a débuté en 2023, est devenue sérieuse et a même conduit à deux demandes en mariage.

Alors que Ryan a finalement proposé un dîner de steak, Hassie admet qu’elle a d’abord réussi à convaincre le chanteur après une nuit où il s’est montré très nerveux.

« Il a rompu le silence et a dit : ‘Je veux te demander de m’épouser, mais seulement si tu dis oui.’ Je n’ai pas hésité un instant avant de lui dire que je le ferais », se souvient-elle. « C’est vrai ce qu’ils disent : quand tu sais, tu sais. »

