RxPass d’Amazon est un abonnement mensuel de 5 $ pour les ordonnances génériques

Amazon lance un nouvel avantage pour Membres principaux qui leur permettra de recevoir plusieurs médicaments éligibles pour un seul coût d’abonnement mensuel de 5 $. Le nouvel avantage, appelé RxPassest disponible pour les membres Prime dans la plupart des États américains à partir de mardi.

Les médicaments génériques qui traitent plus de 80 problèmes de santé courants, tels que l’hypertension artérielle et le reflux acide, feront partie de l’option d’abonnement, a déclaré Amazon dans un communiqué. Le coût de 5 $ comprend également la livraison, qui peut avoir lieu sur une base mensuelle ou trimestrielle selon la prescription d’une personne.

“Tout client qui paie plus de 10 $ par mois pour ses médicaments éligibles verra ses coûts d’ordonnance baisser de 50% ou plus, et il gagnera du temps en sautant un voyage à la pharmacie”, a déclaré John Love, vice-président d’Amazon Pharmacy, dans une sortie.

Les membres Prime peuvent s’inscrire à RxPass via le site ou l’application d’Amazon sous le .

Amazon a renforcé son empreinte dans le secteur de la santé depuis l’ouverture de Pharmacie Amazon en 2020, qui offre une livraison en deux jours sur ordonnance aux membres Prime. En novembre dernier, la société a lancé son Clinique Amazone fournir des soins virtuels pour les affections courantes.