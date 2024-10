Rwanda : l’UE intensifie son financement humanitaire en réponse à l’épidémie de maladie de Marburg

L’UE a annoncé aujourd’hui un nouveau financement de 850 000 EUR en faveur du Rwanda, afin d’aider le pays à faire face à l’épidémie de maladie de Marburg déclarée en septembre 2024. L’épidémie, la première jamais déclarée dans le pays, touche principalement la capitale Kigali et s’est déclarée le 25 octobre. 2024 avec 64 cas confirmés et 15 décès. On estime que 1,75 million de personnes sont potentiellement à risque.

Le financement supplémentaire aidera nos partenaires, l’OMS et ALIMA, à répondre aux besoins immédiats et critiques liés à la coordination, à la surveillance, à la gestion avancée des cas, à la formation des agents de santé et à la fourniture de fournitures. Le projet devrait durer six mois.

Arrière-plan

En 2024, l’UE a alloué 6 millions d’euros d’aide humanitaire à la réponse aux réfugiés burundais et 4,75 millions d’euros aux interventions régionales de préparation aux catastrophes, qui comprennent le financement de projets humanitaires au Rwanda.