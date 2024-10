Rwanda : les autorités confirment des cas de virus de Marburg dans plusieurs régions début octobre / mise à jour 1

La maladie à virus de Marburg est une maladie hautement virulente qui se transmet par contact personnel étroit et par exposition aux excrétions et aux fluides corporels de patients infectés, en particulier au sang, aux sécrétions, aux organes ou à d’autres fluides corporels de personnes infectées. L’infection peut également résulter d’une exposition prolongée à des mines ou à des grottes habitées par des colonies de chauves-souris frugivores. Les symptômes apparaissent généralement 2 à 21 jours après l’exposition et comprennent des maux de tête sévères, des douleurs musculaires, de la diarrhée, des douleurs et crampes abdominales, des nausées et des vomissements. De nombreux patients développent des manifestations hémorragiques sévères (comme des selles sanglantes et des saignements du nez et des gencives) 5 à 7 jours après l’apparition des symptômes. Dans les cas mortels, le décès survient le plus souvent entre 8 et 9 jours après l’apparition des symptômes, généralement précédé d’une grave perte de sang et d’un état de choc.

Les cas graves devront être hospitalisés et placés en soins intensifs pour recevoir fréquemment des liquides intraveineux ou des solutions de réhydratation orale contenant des électrolytes.

Il n’existe actuellement aucun vaccin disponible contre le virus de Marburg, mais des vaccins candidats sont en cours de test et pourraient être disponibles à l’avenir.