Ruturaj Gaikwad rôti sur les «tests de manches» lors des débuts de l’ODI contre l’Afrique du Sud

Ruturaj Gaikwad était parmi les nombreux noms qui sont apparus sur Twitter de cricket alors que les fans indiens se sont précipités pour blâmer lors de la défaite de l’équipe contre l’Afrique du Sud par seulement 9 points lors du premier ODI à Lucknow jeudi. Gaikwad, qui a fait ses débuts à l’ODI aux côtés de Ravi Bishnoi, a eu du mal à démarrer après que l’Inde ait perdu ses deux premiers matchs à Shubman Gill et Shikhar Dhawan en moins de six overs. Chassant les 250 en 40 overs de l’Afrique du Sud dans une affaire affectée par la pluie, Gaikwad et Ishan Kishan ont joué un coup vigilant. Le seul problème? Leurs coups étaient trop attentifs.

Gaikwad a marqué 19 courses sur 42 balles et a finalement été renvoyé par Tabraiz Shami après avoir chargé au sol mais n’a rien obtenu et s’est retrouvé perplexe. Kishan n’a pas non plus mis le pied sur l’accélérateur et a été renvoyé par Keshav Maharaj sur 20 courses pour lesquelles il a pris 37 balles.

Alors que l’Inde n’a pas réussi à démarrer la série ODI sur une bonne note, les fans de cricket ont été vexés par les manches au rythme d’escargot de Gaikwad (et de Kishan).

Ruturaj Gaikwad a joué une bonne manche sur un terrain difficile. pic.twitter.com/rTtUt6CEZC — कट्टर KKR समर्थक 🇮🇳 ™ | #HarryBrookInKKR (@KKRWeRule) 6 octobre 2022

Ruturaj Gaikwad est devenu le premier joueur de cricket à faire ses débuts à la fois dans l’ODI et dans les tests dans un même match. #RuturajGaikwad #INDvsSA – PRIYANSHU (@_PriYansHu_11) 6 octobre 2022

Ma réaction après avoir vu Ruturaj Gaikwad et Ishan Kishan battre au 1er ODI 😥#RuturajGaikwad #IshanKishan pic.twitter.com/VsQpb1Sx33 — 🌟 Esprit indomptable 🌟 (@imAshutosh08) 6 octobre 2022

Nous avons perdu le match là-bas lorsque Ruturaj Gaikwad et Ishan Kishan ont joué 80 balles en marquant seulement 39 points. Ils ne savent même pas comment tourner la grève. Bien joué Shardul Thakur et Sanju samson. #IndvsSAodi — Aru★ (@Aru_Ro45) 6 octobre 2022

Si Ruturaj Gaikwad peut jouer au cricket ODI, Cheteshwar Pujara mérite définitivement de jouer au T20I pour l’Inde. — Vichal. (@SportyVishal) 6 octobre 2022

Shreyas Iyer a changé l’élan en faveur de l’Inde avec un demi-siècle de contre-attaque. Iyer a frappé avec une approche positive pour ramener l’Inde dans le jeu en réussissant 50 courses sur 37 balles. Cependant, Lungi Ngidi a eu raison de lui pour remettre la pression sur les hôtes.

Sanju Samson (86 * sur 63), a partagé une position cruciale de 93 points pour le sixième guichet avec Shardul Thakur (33) pour maintenir les espoirs de l’Inde en vie, mais cela n’a pas suffi. 30 courses ont été nécessaires à partir de la dernière manche et Samson a fait de gros efforts pour y parvenir, mais il n’a réussi à en récolter que 20.

