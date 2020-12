Au moins cinq personnes ont été arrêtées lors de manifestations jumelles non autorisées contre le verrouillage à La Haye et à Rotterdam alors que le Premier ministre Mark Rutte a annoncé la dernière série de restrictions lors d’un discours télévisé.

La manifestation à La Haye a commencé à 19h00 alors que le Premier ministre Mark Rutte s’est adressé à la nation, annonçant le nouveau verrouillage dur du coronavirus.

«Rutte rot op», klinkt het voor het stadhuis.

Enkele honderden zijn samengekomen voor een ‘vreedzaam burgerinitiatief’ om hun ongenoegen te uiten over de aanstaande lockdown.@RTV_Rijnmond pic.twitter.com/Jyg6O8FKVh – Tenny Tenzer (@TennyTenzer) 14 décembre 2020

Korte Vijverberg est leeg geveegd pic.twitter.com/ZjoWEYRpp0 – Sander K. (@sanderknura) 14 décembre 2020

Les manifestants ont sifflé, crié et cogné des casseroles tout au long de l’adresse, le bruit filtrant sur le flux télévisé. Le maire de La Haye, Jan van Zanen, a ordonné à la police de disperser la manifestation illégale, auquel cas deux arrestations ont été effectuées pour non-respect.

wtf alsof dit boeit ?? waarom gaan er mensen fluiten bij het stadshuis à Rotterdam LMAOOOOOO pic.twitter.com/Zyb1fNs8BW – 👸🏻 (@rozenmeid) 14 décembre 2020

Pendant ce temps, à Rotterdam, quelque 150 manifestants se sont rassemblés devant la mairie à la suite de l’annonce du verrouillage et ont défilé dans le centre-ville en scandant « Liberté! » tout en demandant la démission de Rutte.

Trois personnes ont été arrêtées après des affrontements avec la police, au cours desquels plusieurs membres du groupe de protestation auraient lancé des insultes antisémites.

Les médias locaux ont également mentionné des feux d’artifice lancés près de l’hôtel de ville, bien qu’il n’y ait eu aucun rapport de blessure ou de dommage. Les autorités ont récemment interdit les feux d’artifice lors des célébrations de fin d’année afin de réduire la pression sur les services d’urgence traitant des patients atteints de coronavirus.

Les Pays-Bas, un pays de quelque 17 millions d’habitants, ont enregistré plus de 632 000 cas entraînant plus de 10 150 décès selon la base de données du Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.

Rutte a ordonné à tous les bars, restaurants et cafés de fermer dans le but de freiner la propagation du coronavirus dans le pays. La vente d’alcool sera également interdite après 20h et le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs.

Une vidéo d’un témoin oculaire des Pays-Bas prétendait montrer de longues files d’attente devant les cafés avant l’entrée en vigueur du nouveau verrouillage.

Die Reihen vor den Coffeeshops in den Niederlanden werden länger. Auch die Coffeeshops werden wahrscheinlich schließen. Näheres gibt Premierminister Rutte heute ab 19 Uhr bekannt.#couronne #niederlande #confinement #café pic.twitter.com/HT7LbdOQ4O – Rencontrez les Allemands (@meetthegermans) 14 décembre 2020

