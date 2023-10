Le président du Kenya, William Ruto, a effectué cette semaine son 38e voyage à l’étranger au cours de sa première année de mandat, dans une quête éclair de soutien pour le modèle économique bottom-up de son administration afin de tenir ses promesses pré-électorales faites à un électorat de plus en plus impatient.

Le Dr Ruto était en Arabie Saoudite pour participer à la Future Investment Initiative, qu’il a utilisée pour promouvoir le Kenya comme destination d’investissement et sa volonté de vendre des crédits carbone, un atout lucratif pour les pays en développement.

Cela s’est produit une semaine après son retour de Chine pour la 3e initiative “la Ceinture et la Route” à Pékin, où il cherchait des fonds pour développer l’économie et relancer certains des projets de développement en cours.









Cette semaine à Riyad, le Dr Ruto n’a pas caché qu’il s’était joint aux partisans de la transition verte, loin des combustibles fossiles, même si le pays hôte, un pays riche en pétrole, continuera probablement à produire du pétrole au cours des prochaines décennies. Il recherchait davantage de pétrodollars contre des crédits carbone.

En juin, quelque 16 entreprises saoudiennes, dont Aramco et Saudi Electricity Company, ont acheté plus de 2,2 millions de tonnes de crédits carbone au Kenya, en payant plus de 13 millions de dollars. Le Dr Ruto cherchait davantage à fournir des liquidités à l’économie frappée par des chocs externes et nationaux.

Le dirigeant kenyan a personnellement eu recours à la diplomatie de navette pour fournir des assurances aux investisseurs, dans le but d’endiguer la chute libre du shilling, de tamponner les réserves de change et de stabiliser l’économie ravagée par une faible production, une fiscalité élevée, des taux d’intérêt et des prix des matières premières, en plus de la effets persistants du Covid-19 et des guerres en Ukraine et en Palestine.

Une croissance annuelle inférieure aux prévisions est prévue en raison de la crise de liquidité provoquée par la baisse des revenus, la facture élevée des importations, les coûts élevés de remboursement de la dette et les prix élevés du carburant, alors que le président intensifie ses missions de recherche de dette à l’étranger pour endiguer le ralentissement économique. .

Une source gouvernementale a déclaré à The EastAfrican que l’un des besoins les plus urgents est de régler l’euro-obligation de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en juin 2024 et de financer des projets d’infrastructure, en particulier l’extension du chemin de fer à voie standard (SGR) de Naivasha à Malaba.

Le SGR du Corridor Nord est un projet conjoint avec l’Ouganda, et le Kenya est sous pression pour garantir le mouvement du rail jusqu’à la frontière pour que Kampala puisse commencer la construction. Les deux partenaires recherchent au moins 6 milliards de dollars auprès de plusieurs prêteurs pour le projet, qui est au point mort après le retrait de la Chine, le financier initial.

Le président William Ruto et la Première dame Rachel Ruto sont reçus au Grand Palais du Peuple lors d’un banquet d’État offert par le président Xi Jinping pour les chefs d’État et de gouvernement en visite à Pékin, en Chine, le 17 octobre 2023. Crédit photo: PC

Plus tôt, les deux pays avaient indiqué qu’une voie à suivre serait annoncée en novembre.

Le leader kenyan se retrouve donc sous pression pour obtenir les fonds indispensables au lancement de la prochaine phase du projet.

Ses réformes fiscales, qui l’ont amené à piller les poches des salariés et des petites entreprises pour élargir l’assiette des revenus, ne semblent pas avoir fonctionné. En effet, la Kenya Revenue Authority a déclaré cette semaine au Parlement qu’elle avait manqué de 79 milliards de Ksh (525 millions de dollars) son objectif du premier trimestre.

Obstacles financiers

Le président Ruto a évoqué la difficulté pour les pays africains d’obtenir du crédit.

“Si nous voulons aller sur le marché, c’est six pour cent de plus que ce que les pays développés ont accès (à l’argent des institutions financières, et c’est si vous avez de la chance, ou c’est sept ou huit fois plus”, a-t-il déclaré lors de la table ronde à Riyad. “La communauté mondiale devrait éliminer les barrières financières et permettre un marché équitable. Il est très difficile d’obtenir des financements concessionnels… et c’est pourquoi nous devrions réformer les institutions financières pour ne plus considérer l’Afrique comme un risque de crédit.”

Selon lui, des pays comme le Kenya méritent des conditions plus faciles, compte tenu de leurs ressources humaines et naturelles, qui devraient être prises en compte dans le calcul des risques.

Mais il a du mal à combler un déficit budgétaire croissant, et maintenant, dans son premier mini-budget, son administration a réduit les dépenses de développement de 41,96 milliards de Ksh (278,9 millions de dollars) tout en augmentant son premier budget de 187,3 milliards de Ksh (1,24 $). milliard). Et une dette de 10 000 milliards de shillings (66,7 milliards de dollars) pèse sur la tête du gouvernement, telle une épée de Damoclès.

Le Dr Ruto recherche des fonds auprès de la Chine, des États du Golfe et de l’Europe, tout en négociant avec les prêteurs multilatéraux, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), un financement accru et une restructuration de l’ancienne dette.

La Chine, le prêteur habituel pour les besoins en infrastructures du Kenya, a récemment modifié sa stratégie de financement pour l’Afrique, considérant le continent comme risqué et proposant des conditions de prêt strictes.

Cette année, les pays africains devraient payer 68,9 milliards de dollars au titre du service de la dette extérieure, selon One Data & Analysis, une plateforme qui se concentre sur les changements économiques, politiques et sociaux ayant un impact sur l’Afrique.

Au moins 21 pays à faible revenu du continent sont en surendettement ou risquent de l’être, tandis que huit pays sont déjà en surendettement.

La Chine est le troisième créancier extérieur du Kenya, représentant 19,1 pour cent de la dette extérieure totale, après l’Association internationale de développement de la Banque mondiale (29,1 pour cent) et les détenteurs d’obligations souveraines internationales (20,1 pour cent), selon les données du Trésor national.

Nairobi cherche de l’argent pour rembourser ses eurobonds à 10 ans évalués à 2 milliards $ et financer son SGR.

La ligne SGR de Mombasa à Naivasha a été financée par les Chinois pour un coût de 4,7 milliards $ et le gouvernement entend donner la priorité aux phases 2B et 2C du projet. La phase 2B, de Naivasha à Kisumu, est estimée à 2,68 milliards de dollars, tandis que la dernière étape, 2C, de Kisumu à Malaba, coûtera 896 millions de dollars supplémentaires.

Au 30 juin 2022, le montant de la dette du Kenya envers la Chinese Exim Bank était de 849,53 millions de dollars, tandis que celui du gouvernement chinois était de 10,2 millions de dollars, selon les chiffres du Trésor.

Le remboursement par le Kenya de sa première euro-obligation émise en 2014 est considéré comme la clé du rétablissement de la confiance des financiers internationaux dans la capacité du gouvernement à honorer ses obligations financières à leur échéance.

Le gouverneur de la Banque centrale du Kenya, le Dr Kamau Thugge, a récemment déclaré que des négociations étaient en cours avec la Banque mondiale pour un programme de réforme de deux à trois ans dans le cadre de l’opération de politique de développement qui devrait débloquer 750 millions de dollars.

« Enfin, nous aurons la sixième revue du FMI en juin de l’année prochaine et nous devrions en tirer un autre décaissement d’environ 530 millions de dollars. Ainsi, au cours des prochains mois, nous nous attendons à obtenir une quantité assez importante de ressources concessionnelles », a-t-il déclaré.

“Nous avons continué à les impliquer (les investisseurs étrangers), donc nous pensons qu’à l’avenir, le fait d’avoir levé cette incertitude sur ce que nous allons faire concernant l’euro-obligation va aider à mobiliser des devises étrangères dans l’économie.”

Des sources gouvernementales ont fait part à The EastAfrican de « l’espace budgétaire limité en termes de ressources disponibles pour financer autre chose que ce qui est déjà prévu ».

Le Trésor national a également révisé ses prévisions de croissance cette année à 5,6 pour cent, contre 6,1 pour cent, conformément à la déclaration de politique budgétaire approuvée pour 2023. L’année dernière, l’économie a connu une croissance de 4,8 pour cent.

Selon le rapport Analyse de la viabilité de la dette du FMI (2022), le Kenya ne respecte déjà pas quatre des six indicateurs de viabilité de la dette, notamment le ratio dette publique/PIB et le ratio dette publique/recettes et subventions. D’autres sont le ratio dette extérieure/exportations et le ratio service de la dette/exportations.

« Cela signifie essentiellement que le pays court un risque nettement plus élevé de surendettement », indique un bulletin du Bureau parlementaire du budget (PBO) du Kenya. « La rupture du ratio dette extérieure/exportations est particulièrement inquiétante, car elle implique que le pays ne génère pas suffisamment de devises grâce à ses exportations pour assurer confortablement le service de sa dette extérieure. »

Le recouvrement des recettes est tombé en deçà de l’objectif, alors que les besoins de dépenses augmentent rapidement, les coûts du service de la dette représentant près de 50 pour cent des recettes mensuelles.

Le Trésor national indique que la dette extérieure d’une valeur de 475,59 milliards de Ksh (3,17 milliards de dollars) arrive à échéance au cours de cet exercice, et de 281,45 milliards de Ksh (1,87 milliard de dollars) au cours de l’exercice 2024/2025.

En outre, des dettes extérieures de 289,46 milliards de Ksh (1,92 milliard de dollars) et 311,34 milliards de Ksh (2,07 milliards de dollars) arrivent à échéance au cours des exercices 2025/2026 et 2026/2027 respectivement.

« Nous attendons des afflux importants de la part de nos partenaires de développement multilatéraux. Par exemple, nous avons le FMI, qui vient ici la semaine prochaine, et nous espérons obtenir d’ici décembre, sur la base du programme en cours, au moins 400 millions de dollars », a déclaré le Dr Thugge devant la commission parlementaire des finances et de la planification. « Nous avons dialogué avec eux et leur avons dit que nous avions besoin de fonds supplémentaires, et cela fera partie des discussions. Nous ne savons pas combien nous obtiendrons, mais c’est une question qui mérite d’être discutée.»

Pourtant, le FMI et la Banque mondiale ne répondent peut-être pas aux besoins urgents de développement du Kenya. Les responsables affirment que sans le financement chinois, les projets coûteux pourraient ne pas avancer.

Alors que Pékin joue au hardball, l’Arabie Saoudite est-elle le plan B ?

Si tel est le cas, les économistes préviennent que ce n’est peut-être pas un meilleur prêteur. Si le Kenya devait obtenir un financement via le Fonds saoudien pour le développement, qui cible généralement des projets ou un soutien budgétaire dans les pays en développement, l’intérêt serait élevé.