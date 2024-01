Ruto fait appel à 5 ​​ministères clés sous Mudavadi pour diriger la diplomatie économique du Kenya

Le président William Ruto a fait appel à cinq ministères clés sous la direction du Premier ministre Musalia Mudavadi pour façonner sa diplomatie économique alors qu’il cherche à redresser l’économie du Kenya.

Le président, aux prises avec une énorme dette publique, compte sur la diplomatie économique pour stabiliser le marché des changes, positionner le Kenya comme destination des investissements directs étrangers (IDE) et créer de nouveaux marchés pour les biens et services kenyans.

Le pays est confronté à d’importants défis dans la gestion de sa dette publique, qui a augmenté rapidement ces dernières années.









Selon les dernières données de la Banque centrale du Kenya (CBK), la dette publique totale s’élevait à 10 200 milliards de shillings en juin 2023, contre 8 600 milliards de shillings en juin 2022.

La semaine dernière, le chef de l’État a déclaré publiquement que le seul problème auquel le pays est confronté est l’énorme dette publique.

« C’est ce qui me ronge la tête depuis un an. Si pour dix shillings que vous collectez, sept shillings sont dépensés pour payer des dettes, alors il y a un problème car il ne vous reste que trois shillings pour payer les salaires, les comtés et le développement », a déclaré le président Ruto.

Payer les dettes

Il a poursuivi : « Mon intention est que nous retournions la situation et utilisions trois shillings pour payer les dettes et sept shillings pour conduire le pays. C’est ma mission.

Le président Ruto compte sur les ministères des Affaires étrangères et de la diaspora, du Travail et de la Protection sociale, du Trésor national et de la Planification économique, de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie et du Développement de l’Agriculture et de l’élevage pour relancer l’économie du pays après une période de récession.

M. Mudavadi, qui est également secrétaire du Cabinet chargé des Affaires étrangères et de la diaspora, travaillera main dans la main avec Florence Bore (Travail), Njuguna Ndung’u (Trésor), Rebecca Miano (Commerce) et Mithika Linturi (Agriculture) « pour approfondir le rôle du Kenya ». partenariats diplomatiques et économiques.

Selon le décret numéro 2 de 2023 publié par le président Ruto, il a déclaré que M. Mudavadi « en collaboration avec le ministère du Travail et de la Protection sociale », dirigera la mise en œuvre de la politique nationale de migration de main-d’œuvre en tant que pilier clé du commerce extérieur du Kenya. politique.

Il a également déclaré que le bureau de M. Mudavadi travaillera « avec le soutien du secrétaire de cabinet chargé du Trésor national et de la planification économique, du secrétaire de cabinet chargé des investissements, du commerce et de l’industrie, et du secrétaire de cabinet chargé du développement de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que d’autres ministères du pays. secteur productif pour approfondir les partenariats diplomatiques et économiques du Kenya.

M. Mudavadi affirme que son rôle a déjà enregistré une augmentation de 13 pour cent des envois de fonds de la diaspora, passant de 0,947 milliard de dollars « au troisième trimestre de 2022 à 1,073 milliard de dollars au troisième trimestre de 2023 ».

“Nous avons acquis 15 propriétés diplomatiques à l’étranger et amélioré les services consulaires mobiles pour servir 9 000 Kenyans supplémentaires de la diaspora dans 22 pays et 100 villes”, a-t-il déclaré.

Il a noté qu’en novembre 2022, le Kenya a obtenu un financement de 265 millions de dollars (41 milliards de shillings) pour moderniser le siège de l’ONU à Nairobi et a également facilité quatre sommets majeurs en 2023, dont le sommet de mi-année de l’UA, le sommet africain sur le climat, Youth Connect et le conférence de la diaspora.

« Nous nous sommes également engagés à établir six missions diplomatiques supplémentaires à l’étranger d’ici 2025/26, afin de promouvoir la croissance des envois de fonds de la diaspora d’environ 400 milliards de shillings par an à 1 000 milliards de shillings par an d’ici 2027 », a déclaré le PCS.

Collaboration

Il a révélé qu’en collaboration avec le ministère du Travail et d’autres agences gouvernementales, ils se sont engagés à faciliter l’exportation de main-d’œuvre vers la diaspora ainsi qu’à faciliter la diplomatie économique, le commerce, les investissements et le tourisme, entre autres programmes.

L’ouverture de nouvelles missions mettant l’accent sur la diplomatie économique soutiendra les intérêts nationaux du Kenya, car les agents du service extérieur rechercheront continuellement des marchés pour les biens et services kenyans tout en positionnant le Kenya comme destination des IDE.

Le président Ruto a réaffirmé son engagement à garantir des opportunités d’emploi aux jeunes Kenyans au-delà des frontières du pays, malgré les critiques du chef de l’opposition Raila Odinga, qui insiste sur le fait que son gouvernement devrait se concentrer sur la création d’emplois au niveau national plutôt que sur la recherche d’opportunités à l’étranger.

« …des milliers de personnes quitteront le Kenya pour aller travailler à l’étranger », a récemment déclaré le président Ruto lors d’une cérémonie organisée par l’Église dans le comté de Kiambu.

Il a révélé un accord avec l’État d’Israël pour envoyer des travailleurs kenyans dans le pays dans les mois à venir.

Il a exhorté M. Odinga à s’abstenir de déposer des plaintes précoces, affirmant que beaucoup plus de personnes chercheraient encore des opportunités d’emploi à l’étranger.

« Je veux demander quand quelqu’un va en Israël et reçoit un salaire de 100 000 shillings, y a-t-il un problème là-bas ? Il y a des gens qui ne comprennent pas comment les choses se passent. Je veux dire au chef de l’opposition (M. Odinga) d’arrêter de se plaindre aussi tôt ; beaucoup de gens iront encore travailler à l’étranger », a-t-il ajouté.

M. Odinga avait reproché au régime du président Ruto son manque de politiques administratives visant à garantir l’emploi des Kenyans dans le pays.

Il a fait valoir qu’il était contradictoire que le gouvernement donne la priorité aux emplois à l’étranger tout en négligeant la création de meilleures opportunités dans le pays.

« Les jeunes possédant les nouvelles compétences et connaissances dont nous avons besoin sont exportés parce que le gouvernement ne peut pas créer d’emplois. Et le gouvernement y voit une réussite », a déclaré M. Odinga.