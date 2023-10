Le président William Ruto a défendu ses nombreux voyages à l’étranger depuis son entrée en fonction.

S’exprimant lors d’un service religieux à Uasin Gishu dimanche, Ruto a déclaré que c’est grâce à ses voyages qu’il a pu conclure plusieurs accords en faveur du pays.

Il a par exemple souligné que sa récente visite en Arabie Saoudite lui avait permis de garantir des emplois à 350 000 Kenyans, l’accord bilatéral devant être signé dans les trois prochaines semaines.

Ruto a révélé qu’il reviendrait pour la signature de l’accord dans les trois prochaines semaines. Il a déclaré que les travailleurs kenyans avaient l’avantage d’obtenir un emploi à l’étranger.

Il s’est présenté comme l’agent principal et l’ambassadeur du Kenya, soulignant que le développement du pays ne peut être réalisé que grâce à la planification.

“Nilikuwa wiki iliyopita pâle saoudien, tumekubaliana na wao wanahitaji watu elfu mia tatu na hamsini kufanya kazi huko kwao….Tunasigner un accord de travail bilatéral hivi karibuni, nitarudi huko dans trois semaines”, a déclaré Ruto.

“Kuna watu wengine wananipigia makelele mbona umeenda safari hii, hiyo ndio kazi yangu ya Rais, mimi ndio agent en chef ya Kenya, mimi ndio ambassadeur ya Kenya ya kupanga vil Kenya itasonga mbele”, a-t-il déclaré.

Le président a ajouté : « Si mumeskia askofu hapa akisema amekuja hapa Uasin Gishu amekaa karibu wiki moja, alikuwa Nandi amekaa wiki moja, alikuwa huko Mbeere alikaa sijui siku ngapi, mimi nikienda tu kwenda kutafuta ajira ya Wakenya siku mbili, kelele. »

Ceci est vaguement traduit par signifie ; « J’étais en Arabie saoudite il y a une semaine et ils m’ont dit qu’ils avaient besoin de 350 000 personnes pour y travailler. Nous signerons bientôt l’accord bilatéral de travail et j’y retournerai donc dans trois semaines.

« Il y a des gens qui font du bruit et me demandent pourquoi je pars en voyage, c’est mon travail en tant que président. Je suis l’agent principal et l’ambassadeur du Kenya chargé de planifier la façon dont le pays va avancer. Même l’évêque a dit qu’il était à Nandi pendant une semaine et à Mbeere pendant quelques jours, mais quand je pars juste pour deux jours pour trouver du travail aux Kenyans, il y a du bruit.

Plusieurs Kenyans ont critiqué les nombreux voyages du président à l’étranger depuis qu’il a pris la direction du pays.

Ce week-end, Ruto était au Congo pour assister au Sommet des Trois Bassins sur le Changement Climatique.

Il s’agissait du 39e voyage du président Ruto depuis son entrée en fonction l’année dernière en septembre.

En début de semaine, le chef de l’État était en Arabie Saoudite pour le 7ème édition du Sommet Future Investment Initiative (FII).

Par exemple, le sénateur Vihiga Godfrey Osotsi a critiqué les visites de Ruto dans différents pays compte tenu des défis économiques du pays et du coût de la vie élevé.

Il a suggéré qu’il serait plus approprié que Ruto voyage uniquement pour des questions critiques, la plupart des autres questions étant traitées par les secrétaires de cabinet chargés des affaires étrangères ou par le ministre du Commerce.

Il a déclaré que le président voyageait avec une grande équipe de personnes, ce qui impliquait beaucoup de logistique.

“Comme la valeur du dollar a maintenant atteint 150 shillings, je pense qu’il est insensible de la part d’un dirigeant en charge d’un pays confronté à des défis économiques de continuer à voyager”, a-t-il déclaré.

Le député d’Eldas, Adan Keynan, a cependant défendu les voyages de Ruto en affirmant qu’il est le chef de la diplomatie du pays.

S’exprimant jeudi lors de l’émission Citizen Daybreak, le législateur a déclaré que tout ce que faisait le président était dans le meilleur intérêt des Kenyans.

Il a déclaré que toutes ses visites et voyages à l’étranger étaient destinés à des gains économiques.