Rutland Senior Secondary offre un cours de carrière en foresterie – Kelowna Capital News

L’école publique Central Okanagan offre un programme de segway menant à une carrière en gestion des ressources dans le secteur forestier.

La classe de foresterie Rutland Senior Secondary (RSS) comprend une expérience d’apprentissage pratique ouverte à tous les élèves de 11e et 12e année du district scolaire.

Il commence au deuxième semestre de l’année scolaire pour la 11e année et se prolonge jusqu’au semestre d’automne de la 12e année.

Les étudiants participants passeront plus de temps à acquérir une variété de compétences professionnelles liées à la foresterie dans tout le centre de l’Okanagan.

« Une salle de classe au grand air ? Quoi de mieux », a déclaré Marshall Corbett, enseignant du programme de foresterie RSS.

Dans une vidéo expliquant le programme, Corbett a expliqué que le programme forestier diffère un peu des autres programmes axés sur la carrière du district scolaire car il expose les élèves à une variété d’opportunités de carrière liées à la foresterie plutôt que de se concentrer sur une option de carrière spécifique.

Les tâches apprises comprennent l’atténuation sur le terrain, l’abattage d’arbres, le déplacement du bois, la plantation et l’élagage d’arbres, le mesurage des billes, l’abattage d’arbres et l’utilisation d’une tronçonneuse.

«Il s’agit d’une formation d’arboriste utilitaire certifié où vous apprenez à grimper aux arbres et à abattre un arbre de l’intérieur. Vous apprenez à devenir arboriste », a déclaré Corbett.

“C’est authentique et vous apprenez les techniques de performance au travail utilisées par les professionnels de la foresterie.”

Il a dit que les personnes intéressées par le programme peuvent parler à leurs conseillers scolaires et être mises en place pour observer un professionnel de l’industrie forestière afin d’évaluer leur intérêt à poursuivre une carrière dans la profession forestière.

Le district scolaire affirme que les anciens diplômés du programme forestier ont réussi dans de nombreux domaines différents, certains allant au collège et à l’université et travaillant comme professionnels forestiers enregistrés, et d’autres ayant poursuivi une carrière dans le domaine de l’arboriculture ou d’autres métiers.

Pour plus d’informations, contactez Marshall Corbett au Rutland Senior Secondary, 250-870-5110 ou envoyez un courriel à Marshall.Corbett@sd23.bc.ca.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

OkanaganÉcoles