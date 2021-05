Michael Greyeyes comme Terry Thomas dans la série Peacock «Rutherford Falls». Peacock | NBCUniversal | Getty Images

Lorsque le public rencontre pour la première fois Terry Thomas, le directeur de Running Thunder Casino sur « Rutherford Falls » de Peacock, ils voient un homme autochtone stoïque et intense avec une présence imposante. Le personnage est configuré pour être le méchant, ou du moins, c’est ce qu’il semble. Au fur et à mesure que chaque tranche de 30 minutes de la saison de 10 épisodes se déroule, les téléspectateurs rencontrent le vrai Terry – un père aimant avec un talent pour l’entrepreneuriat et un dévouement à sa communauté. Il est calculateur et rusé, mais aussi sincère, honorable et, parfois, assez drôle. L’épisode quatre de la série, intitulé «Terry Thomas», a été une expérience particulièrement émouvante pour l’acteur Michael Greyeyes. « Très souvent, les gens qui sont des hommes d’affaires, des propriétaires de casino ou des patrons sont des gens corrompus et avides », a-t-il déclaré. « Avec l’épisode quatre [Sierra Teller Ornelas] et les autres écrivains anéantissent ce stéréotype. « Pour Hollywood, la diversité et l’inclusion sont devenues une question brûlante. Au cours des dernières années, l’industrie traditionnellement blanche a commencé à mettre en place des initiatives officielles pour favoriser une culture d’inclusivité. Alors que certains de ces objectifs ont été créés en raison du tollé du public, les studios ont rapidement découvert que le fait d’avoir ces voix uniques et différentes était bon pour les affaires. Les films avec des femmes ou des personnes de couleur au centre ont fait leurs preuves au box-office, rapportant des milliards de dollars aux studios au cours des cinq dernières années. Des films à succès comme « Captain Marvel », « Wonder Woman », « Crazy Rich Asians » et « Black Panther » ont montré que le public se tournera vers des films de qualité avec des personnages divers. Pour les streamers comme Peacock, qui tirent des revenus des abonnés et de la publicité, le gain est un peu différent. Les émissions qui gagnent en popularité auprès du public peuvent entraîner des tarifs d’abonnement plus élevés ou convaincre un abonné qui envisageait de quitter le service de rester encore un mois ou deux. « Rutherford Falls » est une anomalie dans l’industrie, bien que ses auteurs et acteurs espèrent que cela change. L’émission compte une équipe de dix écrivains, dont cinq sont autochtones. L’équipe est dirigée par Michael Schur – l’un des créateurs de sitcom les plus prolifiques de l’industrie, dont les crédits incluent «The Office», «The Good Place» et «Parks and Recreation» – et Ornelas, le premier créateur de contenu autochtone à diriger un comédie télévisée. Sur Peacock, qui compte 42 millions d’inscriptions à son service, les créateurs autochtones sont en mesure de partager leurs histoires avec un large public – et leurs voix authentiques sont déjà récompensées. L’émission détient actuellement une note de 94% « Fresh » de Rotten Tomatoes sur 32 critiques et les fans de la série réclament déjà une deuxième saison. « Nous commençons à voir un changement, en particulier avec la Hollywood Foreign Press et ainsi, nous commençons à voir des défis systémiques réels et réels se dérouler en ce moment », a déclaré Jana Schmieding, qui travaille dans la salle des écrivains pour « Rutherford Falls ». et ainsi que les stars de la série. «C’est en fait une décision financièrement viable de faire entendre de nouvelles voix dans l’industrie», a-t-elle déclaré. « Nous avons une narration plus nuancée, nous avons des téléspectateurs plus engagés et nous avons des téléspectateurs plus alphabétisés. »

Bienvenue à Rutherford Falls

Il s’agit du premier concert de Schmieding en tant qu’écrivain dans une série télévisée et de son rôle d’actrice. Bien qu’elle ait été largement félicitée pour son rôle de Reagan Wells dans la série, c’était un rôle qu’elle n’avait pas initialement prévu de jouer. Après une décennie comme enseignante dans une école publique à New York, où elle a passé ses nuits à interpréter des sketchs et des comédies d’improvisation, Schmieding a finalement déménagé à Los Angeles en 2016. Pendant près de trois ans, l’écrivain et actrice Lakota Sioux a essayé pour obtenir un poste. Après avoir noué une amitié avec Ornelas, Schmieding s’est finalement vu offrir une place à table. «Il a fallu une femme autochtone pour me voir et pour voir mon talent et pour me relever et m’embaucher», a-t-elle déclaré. La table était « Rutherford Falls », une émission sur deux meilleurs amis de toujours, Nathan Rutherford (Ed Helms) et Reagan Wells (Schmieding), qui se retrouvent à un carrefour lorsque la ville demande le retrait d’une statue historique qui honore la famille de Nathan lignée. La ville et la tribu autochtone sont toutes deux fictives, mais sont animées par les expériences réelles du personnel de rédaction de l’émission. La statue, connue sous le nom de «Big Larry», commémore l’accord conclu par Lawrence Rutherford, un colon américain, avec la tribu Minishonka pour créer la ville de Rutherford Falls. À travers une série de faux pas, Nathan ouvre accidentellement la porte à l’un des chefs de la tribu Minishonka, Terry Thomas, pour le poursuivre ainsi qu’une société de plusieurs millions de dollars créée par la famille Rutherford pour des années de rémunérations impayées. L’épreuve met à rude épreuve la relation entre Reagan et Nathan, car Reagan doit choisir entre se tenir aux côtés de son amie de longue date ou se ranger du côté de sa communauté autochtone.

Sur la photo: (gd) Jana Schmieding comme Reagan Wells, Ed Helms comme Nathan Rutherford dans « Rutherford Falls » de Peacock. Peacock | NBCUniversal | Getty Images

« Ce que certaines personnes ne réalisent peut-être pas, c’est qu’il y a une pression énorme sur une telle sitcom », a écrit Vincent Schilling, un Mohawk d’Akwesasne et rédacteur en chef adjoint et correspondant principal de Pays indien aujourd’hui. « Si ce n’est pas drôle, ou si ce n’est pas un problème, les autochtones risquent de ne pas avoir de chance pendant très, très longtemps parce que les dirigeants des réseaux de télévision peuvent simplement affirmer que le contenu autochtone ne se vendra pas. » Ornelas, Schur et Helms, qui ont co-créé la série ensemble, équilibrent le poids de la tension entre la Minishonka et Nathan avec des moments comiques légers. La satire de regarder un homme blanc se battre pour son histoire (et sa terre) contre un groupe de personnes qui ont longtemps été subjuguées dans des circonstances similaires apporte une légèreté surprenante à la série. «En tant que journaliste autochtone, c’est exceptionnel», a écrit Schilling dans sa critique de la série. « L’écriture est exactement ce que j’ai voulu voir pendant des décennies, en fait toute ma vie. »

Une histoire américaine

Ce sentiment était partagé par Greyeyes, un cri des plaines de la Première nation de Muskeg Lake au Canada. L’acteur autochtone a trois décennies d’expérience dans l’industrie du divertissement et ce n’est que dans les cinq dernières qu’il a vu un réel changement dans la représentation des personnages autochtones au cinéma et à la télévision. Tout au long de sa carrière, il a dit avoir vu «le bon, le mauvais et le laid» en ce qui concerne la représentation des Autochtones dans les médias. «Ce que j’ai vu à Hollywood pendant très longtemps, c’est qu’ils étaient simplement disposés à regarder l’indigène comme une métaphore ou comme un repoussoir pour quelque chose d’autre où les personnages blancs apprendraient quelque chose de nous ou ils arriveraient à leur propre réalisation émotionnelle. en raison de notre présence dans l’histoire », a-t-il déclaré. « Ou pire encore, ils se contenteraient d’extraire de nos cultures, de nos histoires, de notre histoire et de l’utiliser à toutes les fins dont ils avaient besoin. » «Ce que j’ai vu changer, c’est l’idée que les peuples autochtones ne sont pas cloisonnés, que nous sommes partout», a-t-il déclaré. Pour ceux qui étudient la culture et la représentation autochtones dans les médias, le plus grand changement dans la représentation des peuples autochtones au cinéma et à la télévision s’est produit à la suite des manifestations de Standing Rock. En 2016, le pipeline Dakota Access a été détourné près de la réserve Standing Rock Sioux. Les membres de la tribu se sont opposés au pipeline parce qu’il perturberait la partie supérieure du fleuve Missouri, le seul approvisionnement en eau de la réserve.

Sur la photo: (gd) Jana Schmieding dans le rôle de Reagan Wells, Dustin Milligan dans le rôle de Josh Carter dans « Rutherford Falls » de Peacock. Peacock | NBCUniversal | Getty Images