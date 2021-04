Ruth Wilson de LUTHER et Andrew Scott de Fleabag présentent la première bande-annonce d’Oslo – qui est basée sur une histoire vraie époustouflante.

Les acteurs jouent un couple marié dans le nouveau drame de HBO, basé sur l’histoire vraie des accords de paix d’Oslo en 1993.

5 Andrew Scott et Ruth Wilson jouent dans la première bande-annonce d’Oslo Crédit: HBO

Ils incarnent le vrai couple marié norvégien Mona Juul et Terje Rød-Larsen, respectivement ministre des Affaires étrangères et sociologue, qui ont joué un rôle central dans les négociations sur les accords.

Le film suit les pourparlers secrets entre un petit groupe d’Israéliens et de Palestiniens, ainsi que Mona et Terje, qui ont finalement abouti aux accords.

La bande-annonce souligne l’importance des accords depuis le début, Mona disant à son mari: « si cela échoue, des vies seront ruinées ».

Il devient rapidement clair que les pourparlers ne seront pas faciles, malgré les espoirs de Terje que son modèle de négociation aidera.

5 Le film est basé sur l’histoire réelle d’un couple qui a joué un rôle central dans les négociations sur les accords de paix d’Oslo de 1993. Crédit: HBO

5 Ruth Wilson joue un ministre des Affaires étrangères qui travaille sur les accords

5 Andrew joue Terje Rød-Larsen, sociologue Crédit: HBO

Le couple décide de continuer malgré les nombreux obstacles auxquels ils sont confrontés.

Oslo a été adapté de la pièce du même nom, lauréate d’un Tony Award, et de l’équipe qui a créé la version scénique se réunissant pour le film.

Tara Grace, Senior Vice President, HBO Programming and Films, a précédemment déclaré à propos de la production: « En racontant l’exploit remarquable de deux côtés diamétralement opposés se réunissant pour trouver un terrain d’entente, les thèmes d’Oslo sont particulièrement pertinents, et nous ne pourrions pas être plus heureux de ont tant d’artisans vénérés des deux côtés de la caméra qui travaillent ensemble pour donner vie à cela. «

Ce n’est pas le premier projet dans lequel Ruth, 39 ans, et Andrew, 44 ans, sont apparus ensemble, car ils ont tous deux joué un rôle dans His Dark Materials de la BBC.

5 Le film a été adapté de la pièce de théâtre du même nom Crédit: HBO

Ruth est également connue pour ses rôles dans The Affair et comme Alice Morgan dans le drame à succès de la BBC, Luther, face à Idris Elba.

Pendant ce temps, Andrew a remporté une légion de fans en tant que « prêtre chaud » dans la deuxième série du hit de Phoebe Waller Bridge, Fleabag.

Il est également apparu dans des films tels que le film Jame Bond Spectre et la série télévisée Sherlock aux côtés de Benedict Cumberbatch.

Oslo sera présenté en première le 29 mai sur HBO Max aux États-Unis. Les détails de la sortie au Royaume-Uni n’ont pas encore été confirmés.