Ruth Wilson attise le traumatisme des blanchisseries de Magdalene dans “La Femme dans le mur”

Dans son dernier rôle dans “La femme dans le mur” de Showtime Ruth Wilson incarne Lorna, une femme sujette au somnambulisme et aux terreurs nocturnes.

Se réveiller face aux répercussions de son « comportement nocturne » peut être un cauchemar en soi : dans le premier épisode, Lorna se réveille et découvre un cadavre dans sa maison sans savoir pourquoi.

Les problèmes de sommeil de Lorna sont une manifestation du traumatisme qu’elle a vécu en tant qu’adolescente enceinte obligée de vivre dans un établissement géré par l’église – parfois appelé Blanchisseries catholiques ou blanchisseries de la Madeleine pour les femmes et les filles célibataires et enceintes et autres personnes considérées comme des problèmes. Dans le cas de Lorna, elle était obligé de travailler tout au long de sa grossesse et son bébé a été enlevé immédiatement après la naissance.

La vie de Lorna croise celle d’un détective nommé Colman (joué par Daryl McCormack ) qui enquête sur le meurtre d’un prêtre local. Au départ méfiants l’un envers l’autre, Lorna et Colman découvrent qu’ils ont chacun une histoire avec ces institutions.

« The Woman in the Wall » sera diffusé samedi sur Paramount+ avant sa première diffusion sur Showtime le 21 janvier.

Dans une interview avec l’Associated Press, Wilson a parlé de l’apprentissage de ces Les blanchisseries de la Madeleine, ses réflexions complexes sur la religion et comment Sinéad O’Connor a laissé sa marque sur le projet. Les réponses ont été modifiées pour plus de clarté et de concision.

___

AP : Dans quelle mesure connaissiez-vous les blanchisseries Magdalene avant d’accepter ce rôle ? WILSON : Il y a eu quelques drames comme « Philomène » avec Judi Dench. Et puis il y a eu « The Magdalene Sisters », réalisé il y a plusieurs années par Peter Mullan. Il n’y a pas eu beaucoup d’informations à ce sujet ni d’histoires dramatisées. La dernière blanchisserie a fermé ses portes en 1996, c’est donc une histoire incroyablement récente. Je pense que culturellement, l’Irlande est encore en train de se réconcilier et de reconnaître que cela s’est produit. Lorsque le scénario pilote est arrivé, je me suis dit : « C’est une histoire vraiment importante qui doit être diffusée. Nous devons continuer à créer des drames ou des histoires sur ce sujet.

AP : Votre mère aurait dit qu’il fallait toujours avoir quelque chose pour lequel se battre et je me demande si ce projet en est un exemple. WILSON : J’ai toujours eu un faible pour l’injustice. Même quand j’étais petit, si quelque chose me paraissait mal ou injuste, je me levais et disais quelque chose ou me mettais en colère. Je pense que dans mon travail, j’ai une responsabilité. J’ai la chance d’avoir une plate-forme pour proposer des travaux susceptibles d’éduquer les gens ou de les faire changer d’avis sur des choses ou de les mettre au défi, ainsi que de les émouvoir ou de les divertir. Je pense que si j’ai cette responsabilité, je devrais la prendre au sérieux et l’utiliser comme je peux.

AP : Avant sa mort, Sinéad O’Connor a obtenu l’autorisation d’utiliser l’une de ses chansons, intitulée “The Magdalene Song”, dans le dernier épisode de la série. Elle a également été envoyée dans une blanchisserie Magdalene lorsqu’elle était adolescente. WILSON : Elle a été envoyée dans une blanchisserie ou l’équivalent d’une blanchisserie. C’était une enfant un peu méchante. Les filles étaient placées dans ces endroits pour de minuscules délits ou simplement parce qu’elles s’exprimaient plus ouvertement ou plus fort qu’elles ne devraient l’être en tant que filles. Elle en a beaucoup parlé. David Holmes, le compositeur de toute la musique de l’émission, travaillait avec Sinéad pour produire son dernier album. Il connaissait (la chanson) et a demandé à Sinéad et elle a donné sa bénédiction pour que nous la mettions à la fin du spectacle. Quand il me l’a joué, j’ai eu la chair de poule.