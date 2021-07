Ruth Pearl, la mère du journaliste assassiné Daniel Pearl, décède à 85 ans

Ruth Pearl, la mère de Daniel Pearl, un journaliste du Wall Street Journal qui a été brutalement assassiné par des extrémistes musulmans au Pakistan en 2002, la propulsant ainsi que son mari, la Judée, sous les projecteurs du monde, est décédée le 20 juillet à son domicile de Los Angèle. Elle avait 85 ans. Judea Pearl a confirmé sa mort mais n’a pas précisé la cause. Mme Pearl, qui est née en Irak, était une développeur de logiciels à la retraite vivant à Los Angeles lorsque Daniel, 38 ans, chef du bureau du Journal pour l’Asie du Sud, a été kidnappé alors qu’il faisait un reportage à Karachi. Malgré les appels de ses parents et les efforts désespérés pour obtenir sa libération par le gouvernement américain, ses ravisseurs l’ont décapité le 1er février 2002. Le meurtre de Daniel est survenu quelques mois seulement après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 et l’invasion subséquente de l’Afghanistan par les États-Unis et leurs alliés. Ses assassins l’ont pointé du doigt parce qu’il était américain et juif, un fait qui, selon de nombreux observateurs, soulignait la menace particulièrement virulente posée par les radicaux islamistes. Au début, les Pearls ont essayé d’éviter les médias, en publiant des déclarations et en s’adressant à un petit nombre de journalistes.

Ils ont ouvert plus tard dans l’année pour promouvoir un livre sur le journalisme de Daniel qu’ils avaient édité et pour annoncer une fondation qu’ils avaient créée en son nom. Ils sont apparus dans des talk-shows comme « The Oprah Winfrey Show » et « Larry King Live », mais l’expérience a été difficile – alors qu’ils voulaient parler de son héritage, de nombreux journalistes et animateurs de talk-shows voulaient s’attarder sur son meurtre. « Nous voulons garder notre vie privée » Mme Pearl a déclaré au Los Angeles Times en 2002. « Nous ne voulons pas de nos photos dans le journal. Nous voulons faire face à notre chagrin en privé. Nous ne voulons pas en parler.

En 2003, les Pearls ont publié « I Am Jewish : Personal Reflections Inspired by the Last Words of Daniel Pearl », qui comprenait des essais de Ruth Bader Ginsburg, Kirk Douglas et de la lauréate du prix Nobel Nadine Gordimer. M. Pearl a déclaré que sa femme, qui s’occupait de la majeure partie de l’édition et d’un essai, considérait qu’il s’agissait de sa plus grande réussite. « Comme de nombreuses générations avant nous, nous nous lançons maintenant dans une nouvelle guerre contre l’antisémitisme et le fanatisme », a-t-elle écrit. « Poussés par la vision de Danny – un fier juif qui continue d’inspirer les gens avec ses valeurs et sa dignité – nous gagnerons cette guerre, comme nos ancêtres l’ont fait pendant de nombreuses générations. »

En 2007, ils étaient de retour dans l’actualité avec la sortie du film « A Mighty Heart », basé sur un mémoire de la veuve de Daniel Pearl, Mariane Pearl, et mettant en vedette Angelina Jolie et Dan Futterman. Cet hiver-là, ils ont assisté à la réception de Hanoucca à la Maison Blanche, où ils ont allumé la menorah de leur famille. Finalement, l’attention s’est éteinte et les Pearls ont pu se concentrer sur les efforts caritatifs de leur fondation, qui comprenaient des bourses pour les journalistes musulmans, des séries de conférences universitaires et un festival de musique annuel ; leur fils, en plus d’être un journaliste acclamé, était un violoniste de formation classique. Mais le meurtre de Daniel a continué à les hanter, et pas seulement comme un souvenir. Bien que ses assassins aient été rapidement arrêtés et condamnés – un à mort, trois à la prison à vie – ils sont devenus des causes célèbres au Pakistan. Les efforts très médiatisés pour obtenir leur libération ont rapidement gagné du terrain et les Pearls sont restés engagés dans la procédure depuis Los Angeles. En 2020, un tribunal pakistanais a annulé les condamnations pour meurtre et réduit les peines pour enlèvement au temps purgé. Les Perles, par l’intermédiaire d’un avocat, ont fait appel, tout comme le gouvernement pakistanais ; la Cour suprême pakistanaise doit examiner les deux appels plus tard cet été. Dans une vidéo que le couple a publiée en juin 2020, Mme Pearl, qui souffrait alors de problèmes respiratoires, a appelé le peuple pakistanais à soutenir ses efforts. « Il n’y a pas un seul jour où notre fils ne nous manque pas », a-t-elle déclaré.