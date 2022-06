Ruth Negga pense que Lady Macbeth est mal comprise

Même si Lady Macbeth apparaît dans beaucoup moins de scènes que son mari, son esprit rusé – et la maîtrise de Negga des vers de Shakespeare – laissent une empreinte indélébile. « Sa langue est très fertile, elle est très féconde et elle est très sensuelle », a déclaré Negga la semaine dernière dans une interview vidéo. «Je pense que beaucoup de gens associent également cela à l’obscurité. Mais c’est une autre couche avec laquelle je pense que ce personnage a été chargé et brouillé.

Negga a été nominée pour un Tony Award pour la meilleure performance d’une actrice principale dans une pièce, qui reconnaît à la fois sa puissante présence sur scène et la parité des sexes que le renouveau de Gold cherchait à atteindre. « Comme un chat sauvage, elle peut sembler vif-argent et en apesanteur ou, lorsqu’elle est enragée, menaçante et hérissée et deux fois sa taille », a écrit Jesse Green à propos de la performance de Negga dans une critique du Times.

Ruth Negga éblouit sur scène. Pas seulement parce que, en tant que Lady Macbeth, elle porte brièvement une robe métallique dorée dans la mise en scène par ailleurs assez décontractée de « Macbeth » de Sam Gold au Longacre Theatre. Mais c’est plutôt parce qu’elle infuse son personnage et son mariage avec Macbeth (Daniel Craig) avec une telle intensité, urgence et vitalité qu’elle m’a manqué quand elle est arrivée à sa fin inévitable.

Negga, qui joue la mystérieuse et séduisante Clare aux cheveux blonds dans le film « Passing », et la vraie militante des droits civiques Mildred Loving dans « Loving », est attirée par les personnages qui tentent de contourner les circonstances sociales dans lesquelles ils étaient. née. Negga voit Clare, Loving et maintenant Lady Macbeth comme payant le prix de ces transgressions parce qu’elles manquent de temps ou, dans le cas de Loving, en avance sur la sienne.

Née en Éthiopie d’un père éthiopien et d’une mère irlandaise, et élevée en Irlande et en Angleterre, Negga, 40 ans, a parlé de sa place à New York sur l’importance de voir « Macbeth » comme une histoire d’amour, et pourquoi elle trouve le rôle de Dame d’être libératrice. Ce sont des extraits édités de notre conversation.

Vous étiez jouer à Hamlet à St. Ann’s Warehouse juste avant la fermeture de tout en mars 2020. Comment avez-vous été de revenir sur scène, à Broadway avec une autre pièce de Shakespeare ?

L’histoire de Shakespeare d’un homme qui, étape par étape, cède son âme à ses pulsions les plus sombres continue d’inspirer de nouvelles interprétations. Sur scène : Daniel Craig et Ruth Negga jouent dans la version de Sam Gold de la pièce. Malgré sa puissance de star, la production se sent étrangement mal à l’aise, écrit notre critique.

À l’écran: Dans la « Tragédie de Macbeth », Denzel Washington et Frances McDormand incarnent un couple de pouvoir toxique avec maîtrise.

Casser une jambe: La pièce de Shakespeare est connue pour les rituels et les superstitions qui y sont liés. Comment le surnaturel conserve-t-il son emprise sur le monde du théâtre ?

Mon isolement s’est terminé par deux pièces de Shakespeare, ce qui est vraiment intéressant parce que je n’avais pas été sur scène pendant 10 ans auparavant. Je n’avais pas réalisé à quel point ça me manquait. Je pense que ces deux années passées si loin des gens n’ont fait qu’aggraver ce sentiment de « connecter, connecter ». C’est une expérience tellement personnelle et viscérale pour la personne qui joue sur scène et la personne qui reçoit cette performance. Parce que c’est tellement immédiat et dans le présent, et que ça se passe en direct, ce genre d’échange énergétique ne peut se produire qu’à ce moment-là. C’est tellement bizarre – c’est pourquoi je l’aime.

Comment jouer à Hamlet vous a-t-il préparé pour Lady Macbeth ?

J’approchais de la quarantaine, j’incarnais ce jeune homme qui entamait à peine son exploration de son âge adulte et de sa place dans le monde, et j’étais guidé par ce moment de découverte intérieure et de totale honnêteté. Hamlet est un révélateur de la vérité, mais il est aussi un chercheur de vérité, et pour le meilleur ou pour le pire, et je pense à son grand dam parfois, rien d’autre que la vérité ne fera l’affaire. C’est un endroit très difficile à vivre, mais c’est aussi là qu’une transformation incroyable peut se produire. [The role] teste vraiment votre courage, votre endurance physique et vocale, et aussi ce que vous êtes prêt à mettre à nu. Et puisque tout est mis à nu, vous ne pouvez pas vraiment vous cacher n’importe où. Pour être honnête, tout est un soulagement après Hamlet.