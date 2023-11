Ruth Marcus de WaPo découvre enfin le problème des poursuites politiques

C’est bien qu’une personnalité éminente des médias de Washington ait enfin fait le lien entre le fait que criminaliser l’opposition politique n’est pas si amusant lorsque c’est son adversaire qui prend inévitablement le pouvoir. Mais malheureusement pour Ruth Marcus du Washington Post, alias Strega Nona, la prise de conscience arrive un peu trop tard.

Marcus a écrit sérieusement cette semaine qu’il est « temps d’avoir très, très peur » de la possibilité probable que Donald Trump parvienne à se faire réélire, car il est presque certain qu’il poursuivrait « des représailles justifiées du tac au tac contre le soi-disant ciblage de Trump par Biden ».

C’est comme regarder un garçon de 15 ans découvrir que le Père Noël n’est pas réel (ou noir). Qu’est-ce qui a pris si longtemps ?

Marcus a également ressenti une « ironie » dans le fait que Trump accuse les procureurs démocrates et le ministère de la Justice de Biden de poursuites vindicatives, car « des poursuites sélectives et vindicatives sont précisément ce que Trump et ses alliés complotent actuellement ».

Il est vrai que Trump et ses associés politiques ont clairement indiqué que la deuxième partie de la présidence de MAGA consisterait, en grande partie, à régler des comptes et à contourner l’opposition bureaucratique fasciste à laquelle Trump a été confronté au cours de son premier mandat. Son administration retiendrait des avocats disposés à défendre de nouvelles théories juridiques relatives au pouvoir du pouvoir exécutif. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? Et il n’y a aucune raison de croire que Trump ne répondrait pas en retour à tous les drames juridiques que lui ont infligés les démocrates. Pourquoi pas ?

Peut-être que cela se termine avec Trump, mais au moins pour l’instant, l’époque où les démocrates dormaient paisiblement la nuit en sachant qu’ils peuvent le faire est révolue. tourmenter tout le monde qui n’est pas d’accord avec eux sans conséquence. Ils ne peuvent pas aggraver le conflit politique pour ensuite appeler immédiatement à un cessez-le-feu.

Ils ont truqué les élections en grande partie en faisant la promotion d’un virus relativement inoffensif. Ils ont intimidé la nation entière avec de violentes émeutes raciales pendant des mois. Ils interdisent aux critiques de partager des informations légitimes. Puis, dès qu’ils le purent, ils se mirent à jeter les dissidents en prison. Et ce, seulement depuis 2020.

Joe Biden a arraché les moyens de subsistance à des milliers de personnes qui refusaient de prendre un médicament expérimental, puis il a demandé un « nouveau départ ». Non merci. Des élections approchent, alors maintenant ses partisans ont peur ? Apprécier!

Ruth Marcus a trouvé une « ironie » dans la situation, mais l’ironie implique une contradiction, une tournure inattendue des événements. Pousser la moitié du pays au bord du gouffre avant de réaliser que la même chose peut vous être faite n’est ni contradictoire ni inattendu. Ruth Marcus n’a pas « très, très peur » d’une ironie cruelle. Elle a peur de représailles justifiées.