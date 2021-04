L’épouse de BERNIE Madoff a parlé de son style de vie autrefois au caviar et comment en 2008, un jour après la révélation de l’arnaque de son mari, elle a retiré 10 millions de dollars.

Avant la disparition de Bernie mercredi à 82 ans, le fraudeur condamné a gardé une correspondance régulière avec un journaliste qui a également convaincu sa femme, Ruth.

Ruth Madoff a affirmé avoir tourné le dos à son mari condamné Crédits: Getty

Madoff est décédé mercredi Crédit: AFP

Ensemble, ils ont parlé de certaines des somptueuses habitudes de dépenses de la famille.

L’animateur de radio Jim Campbell a réussi à découvrir ces grandes révélations dans son livre, Madoff Talks: Uncovering the Untold Story Behind the Most Notorious Ponzi Scheme in History.

Il y écrit comment, juste avant la chute de Ruth et de son mari, une fois exposés pour avoir arnaqué des dizaines de milliers de personnes pour 60 milliards de dollars – l’épouse de l’arnaqueur de Wall Street glissait du plastique de l’entreprise à hauteur de près de 60000 dollars chaque mois. .

«Il a trompé ses victimes sur leur argent pour que lui et sa femme… puissent vivre une vie de luxe au-delà de toute croyance», a déclaré l’ancien investisseur de Madoff, Tom Fitzmaurice, au juge de district américain Denny Chin lors de la condamnation du descendant.

Un fiduciaire nommé par le tribunal a récupéré plus de 13 milliards de dollars sur environ 17,5 milliards de dollars que les investisseurs ont investis dans l’entreprise de Madoff.

Campbell a également écrit que Bernie considérait ses victimes comme «avides» et n’avait pas beaucoup d’empathie pour elles.

L’écrivain a eu un accès inégalé au financier, qui a partagé une facture de carte American Express documentant 57 910 $ de dépenses de Ruth en un mois en 2008, dans une interview avec DailyMail.com.

Cela a dépassé le montant des dépenses de 19 990 $ du jeune frère de Bernie. Le fils aîné du couple, Mark, a dépensé 10 000 $ et Andrew a accumulé 7 800 $.

Au total, la famille a bénéficié d’une ligne de crédit conjointe de 200 000 dollars, selon le journal.

Dans l’une des lettres que Bernie a écrites à Campbell, il a expliqué son intention de briser son silence à travers l’écrivain comme un moyen de «restaurer son héritage», a-t-il déclaré à la sortie.

Certaines des personnes qu’il a transformées en ventouses comprenaient des célébrités audacieuses telles que les acteurs Kevin Bacon, John Malkovich et le défunt présentateur, Larry King.

Le robinet d’informations a duré des mois jusqu’à ce que les deux Madoff se taisent il y a un an lorsque Bernie a tenté de lancer une offre pour obtenir une libération humanitaire de prison.

« Je ne pense pas que Ruth serait jamais capable de se dissocier complètement de lui », a déclaré Campbell au Mail.

Ruth Madoff est devenue recluse après l’incarcération de son mari pour fraude. Crédits: Getty

L’appartement de Ruth Madoff à Old Greenwich, Connecticut. Crédits: Splash

Et tout comme les investisseurs et les autorités entouraient les Madoff, Campbell a rapporté que Ruth s’était précipitée à la banque pour retirer 10 millions de dollars de l’une des entreprises de son mari, appelée Cohmad Securities, après la livraison de cadeaux de Noël aux employés.

Aujourd’hui, Ruth est descendue de son perchoir de princesse.

À la suite de la condamnation de son mari en 2009 pour fraude en valeurs mobilières, fraude auprès d’un conseiller en placement, fraude postale, fraude électronique, blanchiment d’argent, fausses déclarations, parjure, faux dépôts auprès de la SEC et vol dans un régime d’avantages sociaux des employés, Ruth a perdu une bonne partie d’elle richesse et a déménagé à Boca Raton, en Floride, pour se branler avec sa sœur.

Deux ans plus tard, Ruth a emménagé dans la maison de son plus jeune fils, Andrew, à Old Greenwich.

Ruth Madoff partage un manoir de 3,8 millions de dollars au bord de l’eau dans le Connecticut. Crédit: Google

Les deux fils du couple sont décédés avant eux: Andrew d’un cancer à 48 ans et Mark d’un suicide à 46 ans en 2010.

Après la mort d’Andrew, Ruth a emménagé dans un plus modeste complexe de condos dans la même ville.

Aujourd’hui, elle semble être revenue à son ancienne forme, logeant dans une maison chic de 3,8 millions de dollars au bord de l’eau à Old Greenwich, dans le Connecticut, avec la famille de son ancienne belle-fille.