Ruth M. Fitzpatrick, qui s’est battue pour ordonner des femmes prêtres, décède à 90 ans

Ruth M. Fitzpatrick, une éminente et féroce défenseure de l’ordination des femmes en tant que prêtres qui a qualifié l’Église catholique de « la dernière des institutions sexistes », est décédée le 15 juin dans un centre de soins de longue durée près de chez elle dans le comté de Fairfax, en Virginie. Elle avait 90 ans. La cause était l’artériosclérose cérébrale, a déclaré son fils John Fitzpatrick.

En tant que coordinatrice nationale de longue date de la Women’s Ordination Conference, un groupe basé en Virginie qu’elle a d’abord aidé à diriger depuis sa table de salle à manger, Mme Fitzpatrick était une championne souvent combative de l’Église catholique. des femmes qui avaient, comme elle, ressenti l’appel sacerdotal de Dieu.

« Nous n’accepterons pas que les hommes disent aux femmes qu’elles ne peuvent pas être prêtres parce que c’est ainsi que Dieu le veut », a dit un jour Mme Fitzpatrick. « Elle ne fait pas! » Une autre fois, elle a qualifié l’Église de « dinosaure », disant que « la rigor mortis s’installe ».

En 1979, lorsque le pape Jean-Paul II s’est rendu à Washington, Mme Fitzpatrick et deux autres membres de son groupe sont restés éveillés toute la nuit pour tenir une veillée aux chandelles à l’extérieur où le pontife dormait. Le matin, alors qu’il partait, elle a crié : « Ordonnez des femmes ! Le pape sourit et fit non de la tête.

Après que le pape ait publié une lettre apostolique en 1994 déclarant que l’ordination sacerdotale « dans l’Église catholique depuis le début a toujours été réservée aux seuls hommes » et que l’église n’avait « aucune autorité pour conférer » un tel statut aux femmes, Mme Fitzpatrick a fustigé lui dans des entretiens avec les médias.

« Nous sommes mis sur un pieu comme Sainte Jeanne d’Arc », a-t-elle déclaré au Religion News Service. « C’est une inquisition. Aucun doute là dessus. »

La Conférence d’ordination des femmes a été fondée en 1975 et Mme Fitzpatrick en est devenue la première coordinatrice nationale en 1977, poste qu’elle a occupé pendant un an avant de revenir et d’occuper à nouveau le poste de 1985 à 1995. L’organisation affirme qu’elle cherche à « intégrer les féministes, womanist, mujerista et autres spiritualités libératrices dans le catholicisme de tous les jours.

D’autres confessions, chrétiennes et autres, ont permis aux femmes de diriger, mais le Vatican a constamment refusé d’envisager l’idée, bien que le pape François ait récemment déclaré que les femmes pourraient voter lors d’une prochaine réunion des évêques.

Kate McElwee, directrice exécutive de la Women’s Ordination Conference, a qualifié l’annonce du pape de « fissure importante dans le plafond du vitrail ».

La plus jeune de trois enfants, Ruth Louise McDonough est née à Port Chester, NY, le 10 mars 1933, et a passé une partie de son enfance sur des bases militaires de la Géorgie à la Corée du Sud. Son père était colonel dans la garde nationale de l’armée et sa mère était femme au foyer.

Elle a été élevée dans un foyer irlandais-catholique, a ressenti un appel sacerdotal lorsqu’elle était enfant et a informé sa mère, selon « The Inside Stories: 13 Valiant Women Challenging the Church », un livre dans lequel elle figurait.

« Attends, répondit sa mère. « Ça va s’en aller. »

Après avoir obtenu son diplôme du West Philadelphia Catholic Girls ‘High School, elle a fréquenté le Rosemont College de Philadelphie, qui était alors une école catholique réservée aux femmes. Elle s’est retirée pour déménager avec sa famille à Fort Benning, en Géorgie, où elle a enseigné à l’école du dimanche et a rencontré John R. Fitzpatrick Jr., un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a ensuite servi dans les guerres de Corée et du Vietnam. Ils se sont mariés en 1955.

De 1969 à 1972, Mme Fitzpatrick et sa famille ont vécu à Naples. Elle a dirigé des visites du Vatican et a fait un pèlerinage en Terre Sainte. Elle a également travaillé avec des enfants sans abri.

La famille est retournée aux États-Unis après la retraite de son mari. Mme Fitzpatrick est diplômée de l’Université de Georgetown en 1975 avec un baccalauréat en théologie. Elle a obtenu une maîtrise en théologie de la Washington Theological Union en 1997.

Mme Fitzpatrick a parcouru le monde au nom de la Women’s Ordination Conference. En 1992, elle a mené un voyage en République tchèque à la recherche de Ludmila Javorová, une femme ordonnée dans l’Église catholique clandestine.

« Les femmes qui veulent être prêtres ne tombent pas dans les stéréotypes, tout comme il n’y a pas de stéréotype pour un prêtre masculin », a déclaré Mme Fitzpatrick dans le livre « Catholics USA: Makers of a Modern Church » de Linda Brandi Cateura. « Les femmes ont une chose en commun : l’appel vient de Dieu. Ils doivent travailler là-dessus et cela ne peut être ignoré.

Elle a ajouté : « Si je disparaissais demain, nous continuerions encore. Au fond de moi, je crois vraiment que notre but est un don de Dieu ; c’est un mouvement qui ne peut pas être arrêté. Cela nous dépasse et se perpétue.

Le mari de Mme Fitzpatrick est décédé en 2017. Les survivants comprennent leurs enfants, P. Kelly Fitzpatrick, Michael J. Fitzpatrick et John F. Fitzpatrick; six petits-enfants; et une sœur.

Mme Fitzpatrick frapperait à n’importe quelle porte pour défendre les droits des femmes.

En 1987, portant un panier de cadeaux avec du pain, du vin et des livres sur les femmes dans l’église, Mme Fitzpatrick et un collègue ont sonné la cloche à l’ambassade du Vatican.

Pas de réponse. Alors ils ont encore frappé. Même résultat.

Le frappé une troisième fois — la Sainte Trinité de la sonnette sonne.

« C’est symbolique, tu ne trouves pas ? Mme Fitzpatrick a déclaré à un journaliste de Newsday qui les accompagnait. « Nous sommes des femmes, frappant à la porte de notre église, apportant des cadeaux – et la porte ne s’ouvre pas. »

Ils laissèrent le panier sur le perron.