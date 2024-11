Ruth Leon recommande… Henri Matisse en 60 secondes – Royal Academy of Art

normand lebrecht 03 novembre 2024

Henri Matisse en 60 secondes

Ce dimanche marquera les 70 ans de la mort de l’artiste moderniste français Henri Matisse. Son œuvre s’est étalée sur plus d’un demi-siècle et s’est développée à partir de Impressionnisme à Fauvisme et plus loin à travers Modernisme.

Matisse est communément considéré, avec Picasso et Marcel Duchamp, comme l’un des trois artistes qui ont contribué à définir les développements révolutionnaires des arts plastiques au cours des premières décennies du XXe siècle, responsables de développements significatifs dans la peinture et la sculpture.

Voici une introduction ultra-rapide à Matisse et à son travail par Tim Marlow de la Royal Academy.

En savoir plus