Ruth Langsford a offert son soutien à Shirley Ballas après que le juge en chef Strictly eut partagé une histoire sur la mort de son frère.

La star de la danse Shirley, 60 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux samedi pour partager ses souvenirs de son frère – qui, a-t-elle expliqué, s’était suicidé en 2003.

La star a téléchargé un certain nombre d’images sur Instagram avec un message sincère sur le frère qui lui manque et auquel elle continue de penser chaque jour.

Shirley a écrit: «Il est difficile d’imaginer qu’il y a 17 ans aujourd’hui, mon merveilleux frère David s’est suicidé. Il ne se passe pas un jour où tu n’es pas dans mes pensées.







«Avec des larmes qui coulent, je me souviens à quel point tu me manques et tes câlins, à quel point tu étais stricte avec moi pour que je sois en sécurité et comment tu m’as fait rire. Nous serons réunis un jour dans un endroit si beau. Jusque-là, je vous porte très près de mon cœur dans tout ce que je fais.

S’ouvrant sur leur relation fraternelle, Shirley a poursuivi: «Nous étions extrêmement proches à bien des égards et la douleur ne partira jamais, aujourd’hui et tous les jours mon cœur va à ma mère Audrey si difficile d’avoir perdu votre fils unique, à ma belle ma nièce Mary et mon fils Mark et à tous ceux qui t’aimaient, j’aurais seulement aimé que tu saches à quel point tu as aimé et quel impact tu as eu dans la vie de tant de gens.

Shirley a poursuivi: «J’ai partagé ceci aujourd’hui non seulement pour me souvenir de mon cher frère, mais parce que le suicide et la dépression sont des sujets difficiles à aborder.







«Si quelqu’un que vous aimez souffre, a besoin de compagnie ou simplement d’une épaule sur laquelle pleurer, faites-lui savoir que vous êtes là et surtout dites-lui que vous l’aimez.

«Si c’est VOUS qui ressentez cela, il n’y a rien d’avoir honte de contacter votre famille et vos amis ou de demander de l’aide. J’envoie de l’énergie de guérison à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et à tous ceux qui souffrent en silence.

Elle a ajouté: « RIP David certaines de vos chansons préférées que j’écouterai aujourd’hui. »

Cette star du matin, Ruth, faisait partie de ceux qui ont envoyé leurs pensées et leurs meilleurs vœux à Shirley après sa déclaration.







L’homme de 60 ans a écrit: «De beaux mots Shirley… ressentez votre douleur et votre amour. Je t’envoie, à toi et à ta maman, le plus gros câlin.

L’année dernière, Ruth a perdu sa propre sœur, Julia Johnson, qui a perdu une longue bataille contre la dépression et s’est malheureusement suicidée.

Ruth a partagé ses propres difficultés avec le traitement du suicide de sa sœur.

Elle a déclaré à Best Magazine plus tôt cette année: «Il me semblait mal d’être joyeux à l’écran, quand, à l’intérieur, mon cœur se brisait.»

Elle a expliqué que son mari Eamonn Holmes l’avait aidée à retrouver son équilibre à la télévision.

Ruth a déclaré: «Eamonn a souligné qu’il perdait en fait non pas une, mais deux des personnes les plus précieuses de sa vie – Julia et moi.

«Il m’a montré comment j’avais tant de choses à vivre dans la mémoire de Julia – et au-delà.

«Il m’a supplié de ne pas le laisser gagner, en ruinant tout ce que j’avais accompli – et je devais encore célébrer.

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un e-mail aux Samaritains à jo@samaritans.org