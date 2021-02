Ruth Langford a déclaré qu’elle était « très reconnaissante » d’avoir reçu son vaccin contre le coronavirus ce week-end, mais a admis qu’elle pensait initialement que l’invitation était une « arnaque » car elle ne s’attendait pas à recevoir le vaccin avant mars.

La star de This Morning, 60 ans, a reçu son vaccin Covid aujourd’hui et a fièrement publié une photo d’elle-même alors qu’une infirmière la préparait pour l’injection.

Cependant, Ruth a avoué qu’elle était surprise d’avoir reçu l’invitation et s’inquiétait au départ qu’il s’agissait d’un canular.

Dans un message sur Twitter, elle a expliqué: « Je viens de recevoir mon vaccin !!! Je suis tellement reconnaissante.

«J’ai pensé que c’était un message d’escroquerie au début, car je ne m’attendais pas à être appelé avant mars!

« Merci à tous, personnel et bénévoles, au centre de vaccination de Walton-on-Thames, Surrey … une expérience rapide, bien organisée et très amicale. »







(Image: RuthieeL / Twitter)



Sur la photo, Ruth portait un T-shirt noir arborant le mot « Love » dans un cœur en or et avait l’air d’avoir un immense sourire sur son visage même s’il était caché derrière son masque.

Elle a été bombardée de messages positifs de ses abonnés, avec un écrit: « Génial. Heureux que vous ayez accepté leur offre. Vous êtes un excellent modèle. »

Un autre a ajouté: « Puis-je dire que vous avez toujours l’air très glamour même lorsque vous vous faites vacciner. »







(Image: Ken McKay / ITV / REX / Shutterstock)









(Image: ITV)



Un troisième a écrit: « Bien joué. J’espère être moi bientôt. »

Ruth doit revenir à la télévision lundi alors qu’elle revient à This Morning pour animer une semaine d’émissions avec son mari Eamonn Holmes pendant la pause de mi-mandat.

La star de la télé et son mari de 61 ans présenteront This Morning pendant cinq jours à compter du lundi 15 février pour donner aux hôtes réguliers Holly Willoughby et Phillip Schofield la semaine de congé.







Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

Ruth et Eamonn présentaient le spectacle le vendredi mais ils ont été remplacés par Alison, 46 ans, et Dermot, 47 ans, au début de 2021.

Cependant, ils continueront à fournir une couverture de vacances à Holly et Phil.

Les fans ont hâte de voir le duo de retour dans la série pour la première fois cette année.