Ruth Langsford se prépare à une procédure de divorce « féroce »

Ruth Langsford pourrait bien ne pas épargner son ex-mari, Eamonn Holmes.

Il semblerait que le célèbre présentateur de télévision ait engagé un avocat spécialisé dans les divorces plutôt « féroce » pour négocier un accord avec Holmes.

Selon Le soleilc’est Catherine Costley qui a été embauchée par l’animatrice de Loose Women, pour gérer les questions d’un mariage de 14 ans qui touche à sa fin.

L’avocat spécialisé dans les divorces, Costley, était l’apprenti de la baronne Fiona Shackleton, l’avocate spécialisée dans les divorces la plus en vue de Grande-Bretagne, qui a notamment représenté Charles lors de sa séparation d’avec Diana en 1996.

De plus, la baronne Shackleton, connue sous le nom de Steel Magnolia, a également travaillé avec des stars de premier plan, notamment Paul McCartney, Liam Gallagher et Madonna.

En mai, Langsford et Holmes auraient été en instance de divorce après que leurs obligations professionnelles « aient mené leur mariage dans des directions différentes ».

« Ruth Langsford et Eamon Holmes ont confirmé que leur mariage était terminé et qu’ils étaient en train de divorcer », a déclaré un porte-parole du couple.

Langsford et Holmes, qui se sont mariés en 2010 et ont maintenant décidé de se séparer après 14 ans de vie commune, sont toujours « déterminés à rester amis et à maintenir une relation amicale », a noté le représentant.