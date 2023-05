Ruth Langsford s’attaque à la querelle de Phillip Schofield et Holly Willoughby avec un commentaire barbelé

RUTH Langsford a fait une fouille effrontée sur la querelle en cours de Phillip Schofield et Holly Willoughby lors d’un épisode de Loose Women.

La star de la télévision ancrait le dernier épisode de l’émission ITV1 lorsqu’elle a fait un commentaire barbelé, visant apparemment les retombées des stars.

Elle a plaisanté sur les « amis en conflit » lors de Loose Women de mardi[/caption]

Ruth et Phillip se sont battus en 2019 lorsqu’il l’a interrompue lors d’un segment entre This Morning et Loose Women.

Son mari Eamonn Holmes a également déjà pataugé dans la rangée Holly et Phil, les qualifiant de «crise brisée».

Ruth en a profité pour creuser le couteau tout en discutant d’amitiés et de rendez-vous à l’aveugle lors de l’épisode de mardi de Loose Women.

La star discutait pour savoir si vous feriez confiance à vos amis pour vous organiser un rendez-vous à l’aveugle avec ses co-stars Coleen Nolan, Janet Street Porter et Kéllé Bryan.

Coleen a déclaré au panel: « Je vous ferais tous confiance pour choisir un rendez-vous à l’aveugle. »

Ruth a alors ricané: «Vous pouviez me faire confiance, même si nous pourrions nous quereller à l’époque!

« Si nous nous disputions, je t’en choisirais un vraiment horrible ! »

Le panel entier a éclaté de rire après que Ruth ait lancé sa blague effrontée.

La plaisanterie de Ruth est intervenue après que son mari Eamonn eut discuté des retombées de Phillip et Holly lors de son émission phare GB News lundi.

Tout en discutant des BAFTA de dimanche soir alors qu’il parcourait les journaux du matin, il a déclaré: «Je pense qu’il aurait dû y avoir un prix spécial pour Phillip Schofield et Holly Willoughby pour les meilleurs acteurs.

« Ils peuvent ou non être ensemble à la télé aujourd’hui.

« Le public comprendra sûrement qu’il n’y a pas d’alchimie, que c’est une rupture entre eux deux et que This Morning ne dépend pas de qui le présente. »

Auparavant, Eamonn avait qualifié Phil de « passif-agressif » et affirmé qu’il était « réputé pour snober les gens ».

La relation entre Holly et Phil aurait été tendue pendant longtemps dans les coulisses.

Leur chimie à l’écran lundi, cependant, n’a à peine donné aucune indication qu’il y avait des problèmes entre les deux, bien que certains téléspectateurs aux yeux d’aigle prétendent avoir repéré une certaine tension.

Le Soleil a maintenant révélé que Phillip faisait face à la hache de This Morning – au milieu d’un bouleversement estival « sismique ».

Les initiés disent que beaucoup pensent que le temps est enfin venu pour Phil, qui héberge le mastodonte ITV depuis 2002.

Le patron de This Morning, Martin Frizell, pourrait également être en ligne pour la côtelette, selon le personnel – alors que les hauts gradés d’ITV tentent une refonte majeure de la série assiégée.

Cependant, ceux qui travaillent sur l’émission de jour disent qu’ils comprennent que le travail de la co-présentatrice populaire Holly Willoughby sera sûr.

Le panel Loose Women a trouvé la blague de Ruth hilarante[/caption] TVI

Des initiés ont affirmé que Phil « fait face à la hache » de This Morning[/caption]