Ruth Langsford révèle une transformation glamour avec une énorme tête d’extensions de cheveux

La présentatrice de télévision Ruth Langsford a montré le processus de sa dernière transformation de cheveux glamour en ajoutant des extensions de cheveux blonds afin d’obtenir le look souhaité.

La favorite de la télé, 63 ans, a donné aux fans un aperçu de son expérience de coiffure sur Instagram.

Ruth s’est rendue dans un salon de luxe pour obtenir ses toutes nouvelles mèches afin d’obtenir une chevelure plus complète et plus volumineuse.

Elle a franchement admis qu’à la suite de la ménopause, ses cheveux se sont éclaircis au fil du temps et ont donc utilisé des extensions de cheveux afin de masquer les effets.

Parallèlement à la vidéo glam, la star de Loose Women, Ruth, a écrit: « De retour avec le charmant salon Lauren @leobancroft pour faire retirer les anciens et remettre un nouvel ensemble.

« Mes cheveux se sont définitivement éclaircis un peu à la ménopause, j’ai donc les extensions pour le volume et non la longueur… même si j’ai toujours un moment où je me demande si je pourrais avoir des cheveux longs et blonds !! »

Ruth a rigolé en montrant à quoi pourraient ressembler ses cheveux si elle avait des extensions plus longues.

Elle a également donné aux fans un véritable aperçu du processus d’ajout des extensions, montrant ses racines naturelles ci-dessous.

Ses fans se sont évanouis devant le look glamour de la star alors qu’ils jonchaient ses commentaires Instagram de nombreux compliments.

Un fan a écrit: « Elle a l’air ravissante Ruth. »

Un autre a ajouté: « C’est une si belle longueur pour vous. »

« Tu es toujours belle Ruth », a écrit un troisième.

Tandis qu’un quatrième a dit: « J’adore les cheveux. »

