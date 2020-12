Après avoir filmé sa dernière émission du vendredi sur This Morning, Ruth Langsford avait besoin d’une séance de soins.

La présentatrice de télévision, âgée de 60 ans, s’est rendue sur son compte Instagram samedi soir pour partager un Boomerang d’elle-même en train de se faire pédicure.

Elle a visité un salon de beauté et s’est détendue et a laissé le thérapeute de beauté travailler sa magie sur ses orteils.

Cela est venu quelques heures seulement après que Ruth et son mari Eamonn Holmes, 61 ans, aient organisé This Morning un vendredi pour la toute dernière fois, avec les anciens présentateurs invités Alison Hammond et Dermot O’Leary les remplaçant dans la nouvelle année.

Mais le grand changement dans sa carrière semblait être la dernière chose dans l’esprit de Ruth lorsqu’elle s’est fait dorloter.







(Image: ruthlangsford / Instagram)











Ruth a enfilé un pull noir et un pantalon assorti et a sorti sa jambe pendant que l’esthéticienne lui donnait un massage.

Elle a légendé le message: « Les orteils de Noël rouges !!

« Rien de tel qu’une pédicure festive et un massage relaxant des pieds pour venir me chercher ….. merci Naomi. »

Plus tard, elle a profité de ses histoires Instagram pour montrer ses orteils fraîchement peints alors qu’elle regardait la finale de Strictly Come Dancing.







(Image: ruthlangsford / Instagram)



Ruth et Eamonn ont dit au revoir à leurs fans sur This Morning vendredi.

Eamonn a déclaré: « Vous ne nous regarderez plus un vendredi, Alison Hammond et Dermot O’Leary seront ici les vendredis à partir de maintenant.

« S’il vous plaît, pouvons-nous vous demander d’être aussi gentils avec eux [Alison and Dermot] nos amis tels qu’ils sont – et nous sommes très proches d’Alison – comme vous êtes avec nous depuis 15 ans.







(Image: ITV)



« Nous apprécions tout l’amour que vous nous avez envoyé aujourd’hui, nous vous le renvoyons. Passez un très joyeux Noël quoi que vous fassiez, ça a été très agréable de vous avoir. »

« Je pense que nous reverrons tout le monde en février. »

Ruth a ajouté: « Vous ne vous êtes pas débarrassé de nous, nous sommes de retour. Cela a été une année difficile pour tout le monde et nous espérons que nous vous avons aidé un peu à traverser cela et merci pour tout votre soutien. Joyeux Noël et beaucoup d’amour de notre part.

« Rendez-vous en février. »