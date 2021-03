Demain sera la deuxième Fête des Mères, des millions de personnes ne pourront pas célébrer comme elles le souhaitent.

Mais pour beaucoup de ceux qui ont raté la proximité de leur mère au cours de l’année écoulée, il est plus important que jamais de lui montrer à quel point ils l’aiment.

Ici, trois célébrités rendent hommage à leurs mères lors de leur journée spéciale …

Ruth Langsford

Lorsque le moment est finalement arrivé où Ruth Langsford et sa mère ont pu se tenir et s’embrasser, aucune n’a pu retenir ses larmes.

Cela faisait presque exactement un an que la star de This Morning Ruth avait pour la dernière fois tenu la main de maman Joan … ou lui avait fait un pot de thé, l’avait aidée avec ses mots croisés ou s’était assise bras dessus bras dessous pour les nattes qu’elle avait tant manquées.









Le fait que leurs retrouvailles émouvantes aient eu lieu quelques jours seulement avant la fête des mères, qui craignaient toutes deux que les restrictions strictes de Covid ne soient au moins partiellement levées, a rendu la journée encore plus spéciale.

Ruth dit: «C’était charmant. Nous avons pleuré tous les deux, mais c’étaient des larmes de joie. C’était très émouvant.

Joan, qui a eu 89 ans en décembre, vit dans une maison résidentielle de Surrey à quelques minutes à pied de Ruth et de son mari Eamonn.

Mais Ruth, 60 ans, n’avait vu Joan que sur un écran le jour de son anniversaire et n’avait pas pu la ramener à la maison pour Noël.

Ruth dit: «Cela faisait un an que nous étions ensemble, mais nous sommes retombés très rapidement et très facilement dans cette relation que nous avions eue.

«J’ai fait du thé, et j’ai dit: ‘Oh maman, ces fleurs ont besoin d’eau’, et elle a dit: ‘Oh, j’ai quelque chose à vous donner, tous ces sacs, pouvez-vous les emporter?’ et «Pouvez-vous m’aider avec mes mots croisés? Je suis coincé sur un mot ». Et puis nous nous sommes assis et avons bavardé, parlant de ce qui avait été à la télévision, nous tenant les mains très, très étroitement.







(Image: ITV)



Ruth a également emmené son Border Collie cross Maggie. Ruth dit: «Maggie aime ma mère, qui lui donnait toujours des friandises. Nous nous sommes demandé si après un an elle s’en souviendrait, mais elle l’a fait absolument.

«Elle a fait tout un plat avec ma mère puis s’est assise dans la cuisine en regardant le placard et en regardant maman, c’était très drôle.

Ruth, dont le père est décédé il y a neuf ans, a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, c’était le dimanche qu’elle avait le plus manqué à Joan. «Elle venait toujours ici et m’aidait à préparer le déjeuner. Nous prenions un sherry, mettions de la musique et dansions.

Ruth peut maintenant rendre visite à sa mère une fois par semaine, mais ne pourra pas la voir demain en raison des restrictions sur le nombre de visiteurs à la maison.

«J’ai pris des dispositions pour lui envoyer des jonquilles de Cornwall, qu’elle adore.

«J’ai désespérément besoin de revenir à ce que nous étions, mais je sens que ça arrive et je me sens plus optimiste qu’il y a quelques mois.

Shirley Ballas

Ils espéraient des retrouvailles émouvantes pour la fête des mères.

Au lieu de cela, Shirley Ballas de Strictly sera à la maison en attendant les résultats d’un test Covid, avec l’espoir que ce ne soit qu’une touche de grippe.

Et sa mère Audrey, 83 ans, fera ce qu’elle fait de mieux: essayer de s’occuper de sa petite fille, même si elle a maintenant 60 ans et des kilomètres de là.







(Image: Internet inconnu)



Shirley dit: «Elle est toujours la matriarche. Elle m’a appelé aujourd’hui pour m’assurer que je cuisinais de la bonne nourriture parce que j’avais besoin de ma force. Comme si j’avais 10 ans.

«Avant la pandémie, je montais dans le train pour la voir chaque semaine. Elle a vécu avec moi pendant tant d’années, elle a fait partie de ma vie depuis le début, alors ne pas savoir quand je peux lui donner un baiser ou un câlin est assez intimidant. Elle est mon rocher, ma personne de référence, même à 83 ans. »

Le couple, qui est dans une bulle, ne laisse pas la pandémie ruiner complètement la journée. Ils dîneront toujours ensemble, juste au-dessus d’un ordinateur.

Shirley dit: «Elle cuisinera un dîner et je préparerai un dîner, puis nous mangerons ensemble et prendrons un petit verre pendant FaceTime. Ma mère adore faire du karaoké. Et j’adore la regarder prendre un verre de whisky et vider la pièce avec son Johnny Cash. Mon fils Mark est un grand chanteur, mais elle ne sait pas du tout chanter.

Audrey a élevé Shirley et son défunt frère David en tant que mère célibataire à Wallasey, dans The Wirral.

Elle a laissé Shirley quitter la maison à 14 ans pour s’entraîner, puis a emménagé avec elle pour aider à élever son fils Mark, qui est maintenant dans Dancing with the Stars, tandis que Shirley a parcouru le monde en compétition.

Ayant été si proche – et partageant la perte du frère de Shirley par suicide en 2003 – il est d’autant plus déchirant d’être séparé maintenant, car Audrey a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a deux ans et subit toujours des examens, auxquels Shirley ne peut plus assister. avec elle.

Mais Audrey ne laissera pas cela la décourager. Shirley dit: «C’est la seule personne que je connais par le verrouillage qui ne s’est pas plainte une seule fois.»

Elle a un message émotionnel pour Audrey demain. Elle dit: «Chère maman, merci d’être toujours là et d’être toujours mon rocher. Et merci pour les années où vous avez pris soin de mon fils afin que je puisse voyager partout dans le monde pour réaliser mes rêves.

Kelle Bryan

La maman de la chanteuse éternelle n’est pas seulement son rock mais son «crash mat».

Lorsque Kelle luttait contre la maladie auto-immune du Lupus, c’était sa mère Marilyn qui la baignait, s’habillait et s’occupait d’elle.

Et même si elle est peut-être une star de Loose Women, sa relation avec sa mère ne pouvait pas être plus étroite.

Kelle a déclaré: «Elle a failli perdre son emploi à cause du temps qu’elle a quitté pour s’occuper de moi. Et les enfants en plus. »









Kelle, née à Plaistow à Londres, a reçu un diagnostic de lupus en 1998 et il est devenu si grave qu’elle a perdu une grande partie de ses cheveux, de sa vue et de son audition et de sa capacité à bouger. Après un accident vasculaire cérébral en 2016, il a été confirmé que le lupus avait affecté son cerveau et elle a dû réapprendre à lire et à écrire.

C’est une maladie chronique incurable, mais grâce à un soutien et à un traitement médical, elle est de retour au sommet en mélangeant Loose Women, un rôle principal dans Hollyoaks de Channel 4 et mère de fils Regan, neuf ans, et Kayori, sept ans.

Dans un message adressé directement à sa maman «exceptionnelle», Kelle, 45 ans, a déclaré: «Votre stoïcisme et votre détermination m’ont donné l’adhérence et la durabilité nécessaires pour endurer la vie et profiter de la vie. Je t’aime maman. »

Jay Blades

La fête des mères est toujours très spéciale pour le présentateur de The Repair Shop, car c’est lorsqu’il rend hommage aux deux femmes qui, selon lui, ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui.

Le restaurateur de meubles et animateur de l’émission BBC2 dit qu’en plus de sa vraie maman Barbara Cumberbatch, qui vit à la Barbade, il considère Thelma Dunlop, qui l’a aidé quand il était au plus bas, sa deuxième maman.

Jay, 51 ans, déclare: «J’ai beaucoup de chance d’avoir deux mamans. Ma mère Barbara qui m’a donné naissance, et quand j’avais 45 ans je suis tombée et j’ai été prise en charge par ma deuxième maman, Thelma.









«Les deux m’ont nourri à des moments importants de ma vie.»

Jay est devenu sans-abri après que l’organisme de bienfaisance qu’il a créé pour former des jeunes défavorisés à la restauration de meubles a perdu son financement, son mariage a échoué et il s’est retrouvé dans la rue.

Il dit: «J’avais touché le fond, j’étais à la porte de la mort. J’étais sans abri, puis un de mes amis m’a accueilli et m’a mis vivre avec sa mère – et elle m’a ramené à l’homme qui parlait aujourd’hui.







(Image: Bread & Shutter 2017 copyright tous droits réservés)



«À mon 50e anniversaire, ils se sont rencontrés et se sont tellement aimés et respectés que c’était incroyable.»

«Je verrai ma deuxième maman ce week-end et parlerai aussi à ma mère à la Barbade. Je ressens la même chose pour les deux. Ils m’ont aidé dans ma vie de crise.

«Je les aime tous les deux. Je ne fais pas que célébrer mes mamans le jour de la fête des mères. Je les célèbre tous les jours.