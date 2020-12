Ruth Langsford a attribué sa confiance corporelle à son mari Eamonn Holmes, bien qu’elle ait deux tailles de robe plus grandes que la quarantaine.

La femme de 60 ans a déclaré qu’elle se sentait «sexy à 60 ans» grâce à son admiration et ses nombreux compliments.

Elle a déclaré au magazine Closer: «Je me sens vraiment sexy à 60 ans, mais c’est en grande partie grâce à mon mari.

« Je n’ai pas de Botox ou de charges, alors je vois des photos de moi et je me dis: » Est-ce moi? A qui est-ce le cou? » La plupart du temps, cela ne me dérange pas et beaucoup de mes amis, qui ne sont pas à la télé, eh bien, nous ressemblons tous à ça.

« Eamonn me fait me sentir sexy. Il me dit ‘Tu es fantastique, je pense que tu es vraiment sexy, je t’aime’ et c’est génial. Il renforce définitivement ma confiance. »

Ruth a déclaré à la publication qu’elle avait maintenant deux tailles de robe plus grandes que dans la quarantaine et a admis: « J’ai un certain degré de confiance en moi, mais ce n’est pas si élevé. »

Elle a dit: « Bien sûr, je ne me regarde pas dans le miroir et je dis: » Je t’aime cellulite « .







Eamonn et Ruth ont quitté leurs fonctions d’animateurs réguliers le vendredi matin sur This Morning dans une émission émouvante le 18 décembre, mais reviendront sur les écrans en février pour couvrir les vacances scolaires.

Les deux se sont mariés en 2010 mais sont ensemble depuis 1997. Ils partagent un fils, Jack, 18 ans, tandis qu’Eamonn a trois enfants plus âgés issus de son premier mariage.

Ruth a dit qu’elle avait attendu leur deuxième rendez-vous pour lui demander s’il serait prêt à avoir plus d’enfants.

Et le présentateur vétéran a déclaré que s’il avait été fermement opposé à l’idée, leur relation aurait pris fin sur-le-champ.







Heureusement, Eamonn a dit la bonne chose, et le couple a ensuite forgé l’un des mariages les plus forts du showbusiness.

Cette semaine, Ruth s’est pâmée sur une photo d’Eamonn dans son costume, après avoir posté sur Instagram.

« Tout habillé et nulle part où aller ….. » Eamonn, 61 ans, a légendé la photo.

Ruth a répondu avec un emoji de bisou et a écrit: « Je cherche un bon enfant. »