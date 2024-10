Ruth, la sœur de Liam Payne, partage un hommage émotionnel après sa mort

Ruth Gibbins, la sœur de Liam Payne, s’exprime pour la première fois depuis la mort du chanteur.

Dans un hommage déchirant partagé sur Instagram Le samedi 19 octobre, Gibbins s’est souvenu de Payne après son décès trois jours auparavant à l’âge de 31 ans.

« Je ne crois pas que cela arrive… Liam est mon meilleur ami, personne n’a jamais pu me faire rire autant que lui, faire ses impressions m’a toujours fait frémir et il a adoré voir à quel point il pouvait rire », a-t-elle déclaré. a commencé.

Gibbins a ensuite expliqué que Payne « avait déménagé quand il avait 17 ans pour poursuivre ses rêves » et qu’elle conduisait souvent pour lui rendre visite pendant son passage à l’émission de talents britannique. Le facteur Xdans lequel il est apparu avant de rejoindre One Direction.

Ajoutant que « Liam adorait 1D » et appelant ses camarades de groupe « ses frères », elle a également noté que son frère « savait qu’il pouvait m’appeler à tout moment » car le couple finissait souvent par « rire… [and] parler de ses projets et résoudre ses problèmes.

La sœur de Payne lui a rendu hommage après sa mort le 16 octobre.

Samir Hussein/Getty



« Liam, mon cerveau a du mal à comprendre ce qui se passe et je ne comprends pas où tu es allé », a poursuivi Gibbins en s’adressant à son défunt frère. « … Je veux juste conduire jusqu’à chez toi et entrer au son de la musique à fond. et je découvre que tu es assis là à écrire une chanson.

Selon Gibbins, Payne avait « une telle gentillesse » et la « capacité de me faire rire ». Elle a dit: « Comme je suis fière de t’appeler mon frère et mon meilleur ami. »

« Je ne pense pas que ce monde était assez bon ou assez gentil avec vous, et bien souvent au cours des dernières années, vous avez dû faire de gros efforts pour surmonter tout ce qui vous était destiné », a ajouté Gibbins.

Payne photographié en mars 2023.

Joseph Okpako/WireImage



Déclarant ensuite que son frère « voulait juste être aimé » et « rendre les gens heureux » avec sa musique, Gibbins a expliqué : « Tu n’as jamais cru que tu étais assez bien, j’espère que tu peux maintenant voir cet effusion d’amour que tu n’as jamais reçu dans votre temps.

Elle a ensuite remercié Payne « d’avoir changé ma vie » et les « souvenirs incroyables » en promettant de « prendre soin de » son fils Bear, âgé de sept ans.

« Il saura toujours à quel point son père est incroyable et à quel point vous l’idolâtrez », a-t-elle écrit. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver. Je t’aime, oh comme tu me manques à mon cœur.

« Une dernière fois, j’ai besoin que vous sachiez, je suis là si vous avez besoin de quelque chose, je conduirais jusqu’au bout de l’univers pour vous ramener », a conclu Gibbins dans son message.

L’hommage de Gibbins était accompagné de plusieurs photos d’elle et Payne le jour de son mariage, ainsi que d’autres avec leur famille, composée de leur sœur Nicola et de leurs parents, la mère Karen et le père Geoff.

Payne est décédé après être tombé de plusieurs étages depuis le balcon d’un hôtel en Argentine le 16 octobre.

L’hommage que lui rend la sœur du musicien intervient après que sa famille a partagé une déclaration à plusieurs médias, dont le BBCqu’ils avaient le cœur brisé par sa mort.