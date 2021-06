Ruth Jones et Rob Brydon de Gavin & Stacey « filment le nouveau spécial de Noël de la BBC »

Alors que Gavin et Stacey ne reviendront pas sur nos écrans ce Noël, les fans de la série vont se régaler grâce aux stars Ruth Jones et Rob Brydon.

Les comédiens – qui jouent Nessa Jenkins et Bryn West dans Gavin & Stacey – auraient filmé une nouvelle comédie festive spéciale de la BBC intitulée « Ray & Gaynor » dans les Highlands écossais.

Les stars de Gavin & Stacey Ruth Jones et Rob Brydon travaillent sur une nouvelle émission[/caption]

La comédie festive unique verra le couple incarner de vieux amis Ray et Gaynor – qui ne sont en aucun cas liés à leurs rôles de Nessa et Bryn.

L’émission, réalisée par Tidy Productions – la société que Jones dirige avec son mari producteur David Peet – aurait déjà commencé à tourner.

Une source a déclaré au Miroir: « C’est une comédie festive d’une demi-heure pour cette année avec Ruth et Rob, qui sont de vieux amis, dans les rôles-titres de Ray et Gaynor.

« Tout le monde est ravi d’avoir un peu de Gavin & Stacey sur la BBC ce Noël. Même s’il n’a pas Gavin. Ou Stacey.

Ruth et Rob travailleraient sur une comédie festive spéciale de la BBC intitulée Ray & Gaynor[/caption]

Le spectacle sera réalisé par Sandy Johnson et sera également tourné dans le sud du Pays de Galles.

Johnson a déjà travaillé avec Jones sur sa série Sky Stella et Brydon sur la sitcom d’astronomie BBC2 Supernova.

Cela survient après que Ruth ait récemment alimenté les rumeurs d’une réunion de Gavin et Stacey après avoir dévié des questions sur le retour de l’émission populaire.

S’adressant à son ami de longue date Brydon sur son podcast Spotify, Brydon &, l’écrivain a esquivé à plusieurs reprises les questions sur un retour potentiel.

Gavin & Stacey ne reviendront pas de sitôt sur nos écrans[/caption]

En cherchant des informations, Rob, 56 ans, a ostensiblement posé des questions sur un autre script en cours d’écriture – pas une, mais deux fois au cours de l’interview.

« Il n’y a pas de plans pour plus? », A-t-il demandé à son copain la première fois.

« Parce qu’on me demande presque autant qu’on te le demande. »

Il a admis: «Ce dernier a été une telle surprise – si vous m’aviez dit que cela allait se passer de cette façon, j’aurais dit, non, pas possible.

« J’entendrai quelque chose, j’ai des sources – je parle à Ruth, je parle à James – pas un bouton, pas un murmure et puis, ouais, nous le faisons, nous l’avons écrit !

Ruth a ri : « Vous voyez, je pense que nous savions toutes les deux que c’était un si gros risque et 10 ans depuis le dernier.

« Nous avons toujours su que nous ne pouvions le dire à personne parce que si le moindre détail sortait et que nous découvrions que ce que nous avions écrit ne fonctionnait pas, cela aurait été une telle déception, une telle déception. »

Continuant à éviter de répondre à la question de Rob, Ruth a ensuite expliqué que même une fois le spécial de Noël écrit, les acteurs ont également juré de garder le secret.





En réessayant une seconde fois, Rob a demandé : « Êtes-vous revenu [to the States] avec James et écrire avec lui récemment ?

Une Ruth en riant a répondu : « Mon ami m’a dit : ‘Tu sais que maintenant, chaque fois que tu dis que tu vas aux États-Unis, ils penseront que tu écris quelque chose !’

Esquivant rapidement la question de Rob, elle a poursuivi : « Je sais ce que j’allais vous demander… c’est en quelque sorte sans rapport… vous savez, quand vous avez écrit votre autobiographie, l’avez-vous également enregistré ?

L’émission spéciale Gavin & Stacey du jour de Noël 2019 a attiré un nombre record de 17,1 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le programme le plus regardé de la décennie.