Ruth Jones donne son verdict sur les rumeurs de retour de Gavin et Stacey une fois pour toutes

RUTH Jones a mis fin aux spéculations entourant le retour de Gavin & Stacey sur les écrans – et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les fans.

L’actrice – qui a co-écrit la sitcom avec James Corden – a joué le rôle de la meilleure amie de Stacey, Nessa, dans la série à succès de la BBC.

Ruth Jones a évoqué les rumeurs d’une réunion de Gavin & Stacey[/caption]

L’actrice a co-écrit la comédie avec l’acteur de Smithy James Corden[/caption]

Lorsqu’on lui a demandé si le spectacle reviendrait, Ruth a répondu: “Ça ne reviendra pas.”

Elle a ajouté: “Je suis vraiment très complimentée que les gens l’aiment tellement. Mais c’est une chose assez extraordinaire.

“C’est presque comme si vous mentionniez les mots Gavin et Stacey et que les gens supposaient que c’était de retour.”

Du bon côté, Ruth a révélé qu’elle était “sûre” qu’elle et le co-scénariste James travailleraient à nouveau ensemble.

“Je suis sûre qu’à un moment donné, James et moi écrirons quelque chose ensemble”, a-t-elle déclaré à The Independent.

« Mais ce ne sera pas Gavin & Stacey. Certes, quand il serait de retour au Royaume-Uni, j’aurais pensé que nous essaierions de nous réunir et d’écrire à nouveau parce que c’était tellement amusant de faire ça.

L’émission est un tel succès qu’elle fait l’objet de rumeurs depuis de nombreuses années depuis la dernière diffusion de l’émission originale en 2010.

Une émission spéciale diffusée sur BBC One le jour de Noël en 2019, qui a ravi les fans et ajouté plus de carburant au feu.





Plus tôt cet été, James – qui jouait le garçon d’Essex Smithy – a été interrogé sur la possibilité que la série revienne.

S’exprimant lors de l’émission Breakfast Show de BBC Radio 2, l’animateur temporaire Vernon Kay a demandé: «Gavin & Stacey – est-ce la fin ou êtes-vous assis à écrire ou l’histoire va-t-elle continuer? Qu’est-ce qui se passe dans ta tête ?”

James a répondu: “J’aimerais pouvoir dire que c’est à moi de décider. La meilleure chose à propos de Gavin & Stacey est que c’est Ruth et moi et, si je suis tout à fait honnête, son jugement est exceptionnel.

Le spécial de Noël 2019 a été un énorme succès auprès des fans[/caption]