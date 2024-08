SYRACUSE, NEW YORK — Ruth Johnson Colvin, fondatrice de Literacy Volunteers of America, intronisée au National Women’s Hall of Fame et récipiendaire de la plus haute distinction civile du pays, la Médaille présidentielle de la liberté, est décédée à l’âge de 107 ans.

Colvin est décédée dimanche à Syracuse, New York, selon ProLiteracy, l’organisation à but non lucratif créée par la fusion de Literacy Volunteers et de Laubach Literacy en 2002. Elle a siégé au conseil d’administration de l’organisation jusqu’à sa mort.

« Nous devons non seulement l’existence de ProLiteracy à Ruth et à sa fondation de Literacy Volunteers of America, mais nous sommes guidés par sa compréhension innée du fait que l’alphabétisation est un droit », a déclaré un hommage en ligne. « Nous sommes honorés d’avoir pu apprendre d’elle pendant si longtemps. Ruth a volontiers partagé sa sagesse avec le personnel de ProLiteracy, nous encourageant toujours à poursuivre notre combat pour améliorer l’alphabétisation des adultes. »

Colvin, elle-même une lectrice passionnée, a lancé Literacy Volunteers en 1962 pour dénoncer l’analphabétisme et apprendre aux gens à lire après avoir vu les données du recensement de 1960 qui montraient que 11 000 personnes analphabètes vivaient dans la région de Syracuse où elle vivait.

« Dans les années 1950, l’Amérique n’avait pas conscience de l’existence d’un problème d’analphabétisme. Nous pensions que l’analphabétisme était présent en Inde, en Afrique, en Chine. Pas en Amérique », a-t-elle déclaré à l’Associated Press avant de recevoir la Médaille de la Liberté des mains du président George W. Bush en 2006.

Depuis ses débuts dans le sous-sol de Colvin, son organisation s’est étendue à travers les États-Unis et dans de nombreux autres pays, formant des bénévoles à des méthodes simples pour enseigner la lecture. Son travail l’a amenée, elle et son mari, Bob Colvin, à parcourir des dizaines de pays. Ils étaient mariés depuis 73 ans lorsque Bob Colvin est décédé en 2014.

Colvin a été intronisée au National Women’s Hall of Fame à Seneca Falls, New York, en 1993 et ​​a reçu le President’s National Volunteer Action Award des mains du président Ronald Reagan en 1987. Elle a également écrit plusieurs livres. L’un d’eux, « My Travels Through Life, Love and Literacy », est un mémoire publié en 2020 alors que Colvin avait 103 ans.

« Parfois, il faut abandonner la sécurité pour se tourner vers la confiance, la foi et la croyance en ses passions », a-t-elle écrit.

Elle a conservé des centaines de lettres qu’elle a reçues au fil des ans de la part de tuteurs, d’étudiants et de sympathisants, indique l’hommage de ProLiteracy.

« Ces lettres », disait-il, « représentent le travail de sa vie et prouvent que chacun peut faire une différence dans la vie des autres. »