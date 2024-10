Ruth Gibbons, la sœur de Liam Payne, brise son silence après son décès | Liam Payne | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Liam Paynela sœur de Ruth Gibbons s’exprime après son décès.

Samedi (19 octobre), Ruth pris à Instagram pour rendre hommage à son frère 3 jours après son décès tragique à l’âge de 31 ans.

«Je ne crois pas que cela se produise. Plusieurs fois, j’ai exprimé publiquement mon cœur avec fierté à propos de Liam, mais jamais beaucoup sur la vie de sa sœur. Ruth a commencé. « Liam est mon meilleur ami, personne n’a jamais pu me faire rire autant que lui, faire ses impressions m’a toujours fait frémir et il a adoré voir à quel point il pouvait rire. »

Continuez à lire pour en savoir plus…Il a déménagé quand il avait 17 ans pour poursuivre ses rêves, c’est ce qui m’a forcé à finalement réussir mon examen de conduite pendant les semaines de spectacle en direct de The X Factor parce que je ne supportais pas l’idée de ne pas pouvoir l’atteindre », se souvient-elle. . «Je conduisais régulièrement pour prendre le thé avec lui après avoir fini de travailler, juste pour m’asseoir. Un mois, l’hôtel était juste à côté d’un wagamamas et je jure qu’il l’avait matin, midi et soir !

Ruth a poursuivi: «J’adorais venir le chercher à partir de là quand tout commençait, surtout après les concerts, nous éloignant des lieux ou des apparitions, Liam branchant son téléphone pour me transmettre les nouvelles chansons des albums. Liam adorait 1D, il aimait ses frères et nous en parlions tellement. Il jouait simplement chanson après chanson qui avait été enregistrée mais jamais utilisée et nous nous asseyions pour un mini concert 1D.

« Liam savait qu’il pouvait m’appeler à tout moment, n’importe quel jour et que je répondrais ou que je le chercherais toujours s’il avait juste besoin de rentrer à la maison », Ruth a écrit. « Nos appels me faisaient souvent rire de ses idées et de sa prochaine aventure, parler de ses projets et résoudre ses problèmes, mais cela se terminait toujours par ‘je t’aime tu me manques’ ‘je t’aime ru’. »

Ruth a ajouté : « Liam est né avec la musique dans les veines, il était clair dès son plus jeune âge qu’il avait cette qualité qui ferait de lui une star. Je pourrais m’asseoir et l’écouter chanter toute la journée, ce qui est vraiment un bon travail car il ne s’est jamais arrêté ! Je ne me lasserai jamais du regard qu’il jette lorsqu’il montre de nouvelles chansons, « écoutez fort », disait-il et souriait simplement de fierté de son travail. Je garde des notes sur mon téléphone « choses à dire à Liam » pour que s’il travaille pendant un certain temps, je sache de quoi je dois le tenir au courant. Je suppose que c’est la bonne chose de lui dire maintenant.

« Liam, mon cerveau a du mal à rattraper ce qui se passe et je ne comprends pas où tu es allé, » Ruth a écrit. « Je veux juste conduire jusqu’à chez vous et entrer au son de la musique et vous trouver assis là en train d’écrire une chanson ou marcher jusqu’à vos phases artistiques et vous asseoir pendant que vous dessinez ou bricolez. »

« Ce que j’aime le plus chez toi, c’est ta capacité à me faire rire, je ne ris jamais autant que lorsque je suis avec toi avec quelqu’un d’autre », a-t-elle poursuivi. « Je suis toujours impressionné par votre talent, il devrait être illégal d’être aussi talentueux et d’avoir simplement la capacité non seulement d’être bon dans les choses, mais aussi d’être vraiment génial dans tout ce que vous essayez, sans savoir le soir que vous le brisez absolument à chaque fois. temps. J’aime votre gentillesse et combien je suis fier de vous appeler mon frère et mon meilleur ami. Vous préparez également un excellent dîner du dimanche ! »

Ruth » poursuivit : « Je ne pense pas que ce monde était assez bon ou assez gentil avec vous, et bien souvent au cours des dernières années, vous avez dû vraiment faire de gros efforts pour surmonter tout ce qui vous était destiné. Vous vouliez juste être aimé et rendre les gens heureux avec votre musique. Vous n’avez jamais cru que vous étiez assez bon, j’espère que vous pouvez maintenant voir cet effusion d’amour que vous n’avez jamais reçu à votre époque.

« Merci d’avoir changé ma vie, merci pour les souvenirs incroyables, merci d’être toujours le meilleur frère et ami que j’aurai jamais ! Nous prendrons soin de Bear et il saura toujours à quel point son père est incroyable et à quel point vous l’idolâtrez. Ruth a écrit.

« Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver » Ruth conclu. « Je t’aime, oh comme tu me manques au cœur, Ru xxx. Une dernière chose que je dois savoir, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit, je conduirais jusqu’au bout de l’univers pour te ramener.

Avec son message, Ruth a partagé plusieurs photos d’elle et Liam au fil des années.

